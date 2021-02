Els centres comercials demanen reobrir de forma immediata després de mitja pandèmia tancats

L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) ha demanat a la Generalitat la immediata reobertura d'aquests centres a Catalunya després de mitja pandèmia tancats, per acabar amb la "discriminació" que viuen respecte a altres sectors, ha informat a través d'un comunicat aquest dilluns.





Illa Diagonal (EP)





La petició sorgeix arran d'unes dades publicades per l'AECC que revelen que els centres i parcs comercials porten tancats 153 dies des que es va decretar l'estat d'alarma el passat mes de març, el que significa més de la meitat dels dies hàbils en Catalunya.





"El tancament per a centres i parcs comercials suposa dos mesos més que les grans superfícies i tres més que la resta de comerç", ha indicat l'associació.





I ha afegit que la "discriminació" per als comerciants ubicats en centres comercials --dels quals el 85% són botigues i franquícies petites- podria portar a la pèrdua de més de 15.000 llocs de treball a Catalunya.





A més, el sector afronta unes pèrdues acumulades del 60% de la facturació anual. Per l'AECC, els centres comercials han demostrat des de l'inici de la crisi sanitària que "són espais segurs i fiables", i que estan realitzant un enorme esforç econòmic i de personal per implementar a tot Catalunya les mesures de seguretat i sanitàries exigides per les diferents regulacions, com controls d'accés i aforament.