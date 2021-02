SCC demandarà el Govern per "negligència davant l'onada de violència" de les protestes per Hasel

SCC ha anunciat aquest dilluns que presentarà una demanda de responsabilitat patrimonial contra el Govern per la seva "negligència davant l'onada de violència i vandalisme" per les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasel d'aquests dies.





El president de SCC, Fernando Sánchez Costa (EP)





L'entitat ha explicat aquest dilluns en un comunicat que contactarà amb els sectors econòmics "afectats pel vandalisme antisistema a Barcelona" per coordinar aquesta demanda.





El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha retret a l'Executiu català la seva resposta davant els incidents dels últims dies: "Si un dia hi ha actes vandàlics no és la teva responsabilitat, però si succeeix cinc dies consecutius, hi ha una clara negligència dels responsables polítics, que han deixat a la policia als peus dels cavalls ".





"No mereixem un Govern obsessionat amb no disgustar els antisistema. Governar no és dirigir un esplai, és fer complir la llei democràtica que garanteix el progrés econòmic i el benestar. Com volen construir un Estat si no saben respondre ni controlar un estat de violència i caos? ", ha afirmat.





A més, ha demanat als líders polítics que trenquin les seves negociacions amb la CUP de cara a formar Govern i ha urgit a una "gran concertació de la societat civil per plantar cara a l'onada de dissolució i per construir una alternativa social, cívica i econòmica a la decadència del 'Procés' ".