Denunciat un conductor per circular a 199 km/h a la N-240 a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dissabte a un veí de Lleida de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per circular presumptament a 199 quilòmetres per hora a la N-240 al seu pas per Lleida.





Cotxe patrulla dels mossos (EP)





A prop de les 12.15 hores els mossos van detectar una motocicleta, amb matrícula espanyola, que circulava a 199 quilòmetres per hora en sentit Tarragona en un tram de carretera on la velocitat genèrica és de 90, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.





El conductor, que va ser localitzat a les Borges Blanques (Lleida), haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.