Julia Otero explica a la ràdio que pateix càncer i que deixarà el seu programa durant un temps

La directora i presentadora de 'Julia en la onda', Júlia Otero, ha anunciat aquest dilluns en el seu programa d'Onda Cero que pateix càncer i que s'aparta un temps de la ràdio per sotmetre a el tractament.





La presentadora Júlia Otero (EP)





"Dimarts passat en un control rutinari, d'aquests que tots hem de fer-nos, va arribar la sorpresa. En un raconet van aparèixer cèl·lules egoistes, com les anomena el doctor López Otín", ha explicat la presentadora durant el seu programa radiofònic.





Segons ha informat Onda Cero, Júlia Otero ha reconegut que "la paraula càncer fa por", però ha afegit que està "aprenent a pronunciar-la en primera persona des de fa sis dies". "No és fàcil, però aquí estem. A les coses cal anomenar-les pel seu nom", ha subratllat.





D'aquesta manera, Júlia Otero ha avançat que estarà allunyada dels micròfons per algun temps, però ha afegit que té intenció de no desconnectar totalment de les ones. "Entre quimio i quimio faré una volta per la ràdio", ha assegurat.





Així mateix, Otero ha mostrat el seu agraïment "a les noies i nois de 'JELO'". "Aquest és un equip extraordinari en tots els sentits. Professionalment són molt bons, però el seu fort és la categoria humana", ha emfatitzat.





"No vull oblidar als meus caps d'Onda Cero i Atresmedia, perquè no hi ha dia que no rebi d'ells una dosi de mims i pensaments positius", ha afirmat la periodista.





Mentre Júlia Otero estigui allunyada dels micròfons, Carmen Juan, juntament amb l'equip habitual de redactors i col·laboradors, estarà al capdavant de 'Julia en la onda'.