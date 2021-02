Terrassa dona suport a les escoles de la ciutat en la campanya de portes obertes

L’Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis d’Educació, dona suport a les escoles i instituts de la ciutat en la campanya de portes obertes d’enguany, marcada per les restriccions. Les visites han començat ja i s’allargaran fins ben entrat el mes de març, amb el calendari que estableixi cada centre.





Façana de l'Ajuntament de Terrassa (EP)





Enguany, el Departament d’Educació de la Generalitat permet les portes obertes presencials però amb una sèrie de condicionants, com ara que les famílies han de demanar cita prèvia al centre, que els grups no poden ser de més de deu persones o que no es pot lliurar documentació en paper. Cada escola o institut ha de decidir com organitza les seves visites dintre d’aquestes limitacions, que molt previsiblement impediran als centres tenir-ne tantes com de costum. Per aquest motiu, les escoles i instituts han preparat portes obertes virtuals, generalment a través de vídeos.





En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa ha posat a disposició dels centres accions de formació per ajudar a millorar la qualitat d’aquests vídeos i fer-los útils per comunicar el que les escoles volen donar a conèixer en cada cas. Durant el mes de febrer s’han impartit tres sessions amb un gran èxit de convocatòria: hi han participat 69 dels 71 centres públics i concertats de la ciutat. En els propers dies tindrà lloc una altra sessió adreçada als centres públics de 0 a 3 anys i a les escoles municipals, que tenen el seu propi calendari de preinscripció.





A més de les formacions, els Serveis d’Educació han recollit tots els vídeos fets per les escoles i instituts, juntament amb els contactes dels centres i informació genèrica sobre les portes obertes a www.terrassa.cat/portesobertes.





La regidora d’Educació, Teresa Ciurana, ha explicat que “en un context Covid, les portes obertes virtuals faciliten que totes les famílies tinguin accés a la informació dels centres independentment de què puguin assistir o no a les visites presencials, i això facilita la igualtat d’oportunitats”. Ciurana ha dit també que “alhora, amb aquest suport facilitem que les famílies coneguin altres projectes dins la seva zona que poden ser del seu interès més enllà dels més sol·licitats”.





Les portes obertes són generalment el pas previ al període de preinscripció escolar, que enguany tindrà lloc durant la segona quinzena del mes de març. La Generalitat de Catalunya ha establert que el termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 24 de març per a segon cicle d’educació infantil i primària (de P-3 a 6è) i del 17 al 24 de març per a l’educació secundària obligatòria (de 1r a 4t d’ESO).





L’Ajuntament de Terrassa està pendent de la publicació de la resolució de la Generalitat que ha de regular la resta del calendari de preinscripció fins l’adjudicació definitiva de places i la matrícula. Mentrestant, les famílies interessades poden consultar la pàgina www.terrassa.cat/presincripció, on trobaran tota la informació sobre els centres educatius de la ciutat i les zones escolars, incloent la consulta de centres per adreça, a més de la documentació necessària, els criteris de baremació i una secció de preguntes freqüents, entre altres continguts.