El Suprem revisarà dimarts el recurs de la Fiscalia per no absoldre un regidor independentista de Badalona

El Tribunal Suprem revisarà dimarts en una vista pública el recurs presentat per la Fiscalia contra l'absolució del regidor de Badalona, José Téllez, que va ser condemnat a pagar una multa perquè va tornar uns cartells relacionats amb el referèndum independentista de l'1 d'octubre de 2017 que havien estat requisats per la Policia Local, segons han informat fonts jurídiques.





El regidor de Badalona José Téllez (EP)









La vista, prevista per a les 10.30 hores, versarà sobre el que ha passat el 25 de setembre de 2017, quan Téllez, llavors tinent d'alcalde, va instar els agents a retornar uns cartells amb els missatges 'Hola República', 'Hola Europa' i ' Hola Nou País 'que la Policia Local havia retirat dels fanals per ordre de la Fiscalia. Davant la negativa dels policies, va obrir el cotxe patrulla i els va tornar ell mateix.





Aquest cas va aparèixer en les sessions del judici als líders del procés sobiranista del Tribunal Suprem, ja que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també va estar present aquella nit a Badalona, si bé mai va estar investigat, i tant els policies locals com alguns testimonis van ser citats a l'alt tribunal per explicar-ho.





Téllez va ser condemnat inicialment per un delicte de desobediència a pagar una multa de 4.380 euros, però va recórrer i l'Audiència Provincial va absoldre en considerar que no hi havia prova de càrrec suficient per condemnar-lo. Segons la sentència recorreguda per la Fiscalia del Tribunal Suprem, no hi va haver desobediència perquè no hi havia una ordre expressa que prohibís tornar-los i només pretenia evitar un conflicte entre la Policia i els ciutadans.





Desobeir "DIRECTAMENT"

La fiscal María Ángeles Garrido sosté en el seu escrit que sí que hi havia una ordre expressa, ja que la Policia Local actuava per mandat de la Fiscalia de Barcelona, de manera que afirma que "en el moment en què Téllez decideix recollir els cartells confiscats i tornar-los a les persones que els estaven penjant dels fanals està desobeint directament aquesta ordre ".





Per al Ministeri Públic, "és clar dels fets provats que Téllez buscava que els cartells del referèndum il·legal es tornessin per poder ser utilitzats, encara que això comportés incomplir les ordres del fiscal de l'Audiència Provincial i del fiscal de Tribunal Superior de Justícia a l'impedir que sí les acatessin els agents de la Policia Local".





A més, el ministeri fiscal ha destacat que l'acusat era tinent d'alcalde en aquell moment i per als agents de la Policia Local "no podia ser fàcil ni còmode mantenir l'ordre de la Fiscalia davant de la reticent i incompressible actitud de Téllez, que pretenia prevaler-se de forma coactiva del seu càrrec de regidor enfront dels mateixos ".