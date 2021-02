Ciutadans critica el Govern per la seva posició davant els aldarulls

La portaveu de l'executiva nacional de Ciutadans, Melissa Rodríguez, ha afirmat aquest dilluns que el Govern de Pedro Sánchez està contribuint a generar una "crisi d'autoritat" a Espanya per la seva posició davant els aldarulls que s'han produït a Catalunya i altres llocs durant les protestes per l'ingrés a la presó del raper Pablo Hasél.





En roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de Comitè Permanent del partit, Rodríguez ha indicat que aquests disturbis i actes violents "no s'estan condemnant com haurien" per part dels governants.





"No ens sorprèn, perquè el Govern de la Generalitat mai va a defensar els Mossos, i tampoc ho esperem de la senyora (Ada) Colau", alcaldessa de Barcelona ", però" el trist és que tampoc és l'esperança que el Govern d'Espanya , un govern dividit i en contínua crisi ", ha manifestat.





Així, ha retret a Sánchez que no sortís "al minut zero a condemnar la violència" i a "censurar" la postura del seu soci de coalició, rebutjant les declaracions del portaveu de Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, que "no ha fet més que dilapidar els drets i la defensa de les Forces i Cossos de Seguretat i dels comerciants "que" veuen els seus negocis destrossats pels violents ".





El president de Govern es va referir per primera vegada als disturbis divendres passat, en subratllar que "l'ús de qualsevol tipus de violència" és "inadmissible" en una "democràcia plena" com l'espanyola i avisar que l'Executiu actuarà "amb contundència ", al·ludint també d'aquesta manera a el qüestionament del seu vicepresident segon, Pablo Iglesias, sobre la" plena normalitat democràtica "a Espanya.





"AVALA" ELS COMPORTAMENTS VIOLENTS

Segons la portaveu de Ciutadans, l'Executiu del PSOE i Unides Podem "estableix com normalitat aquesta crisi d'autoritat" i d'aquesta manera "avala tots els comportaments" dels autors dels aldarulls.





"Els han donat als antisistema d'un costat i d'un altre la potestat de decidir per sobre dels drets de tots els espanyols i d'ocupar els carrers", ha afegit, transmetent el suport "sense fissures" del partit taronja als Mossos d''Esquadra, a la resta de forces de seguretat i als comerciants afectats.





A més, ha criticat específicament a el candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que, segons ha dit, no ha condemnat encara els disturbis perquè "no vol veure el que està passant als carrers de Catalunya".





Illa es va pronunciar el passat dissabte per condemnar "rotundament la violència i el vandalisme" durant cinc nits consecutives a Catalunya i ha instat a l'Executiu autonòmic en funcions a comparèixer a la Diputació Permanent de Parlament, afirmant que "qui no defensa els Mossos d'Esquadra, és a dir, la seguretat, l'ordre públic i la convivència, queda inhabilitat per Governar".