Un estudi d'aigües residuals analitza les drogues més consumides durant Cap d'Any

Un estudi internacional d'aigües residuals dirigit per la Universitat de Sud d'Austràlia mostra com de prevalents són les noves substàncies psicoactives (NSP) en diferents parts de món.





La Policia Nacional confisca a Madrid la partida de MDMA a Espanya (EP)









En un nou article publicat a la revista científica 'Water Research', l'anàlisi mostra el patró d'ús de drogues de disseny en el Cap d'Any de 2020 a 14 llocs d'Austràlia, Nova Zelanda, la Xina, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Noruega i Estats Units.





Les mostres es van recollir durant el Cap d'Any a cada país i es van enviar a la universitat australiana per a la seva anàlisi. Es van controlar més de 200 drogues sintètiques en tots els països i es van trobar 16 substàncies. Dels vuit països estudiats, només a Noruega no es van trobar rastres de NSP.





Les noves substàncies psicoactives són una sèrie de drogues dissenyades per imitar les drogues il·lícites establertes, com el cànnabis, la cocaïna, l'MDMA i el LSD. Països Baixos va registrar el major consum, seguit d'Austràlia, Nova Zelanda i Estats Units. Espanya, Itàlia i la Xina van registrar la menor incidència de consum de drogues de disseny a les ciutats que van participar en l'estudi.





La N-etilpentilona, que se sap que causa morts, es va observar a Austràlia, Nova Zelanda i Estats Units. Anteriorment s'havia detectat en mostres forenses i en festivals de música a Austràlia i Nova Zelanda. Una altra droga de disseny, anomenada mefedrona, només es va trobar a Austràlia i Nova Zelanda, i en aquest últim país es va registrar un augment de 20 vegades en el seu consum per Cap d'Any. "Es tracta d'una droga molt potent que produeix efectes similars als de la cocaïna i MDMA, i és molt popular entre els consumidors d'èxtasi i simuladors a Austràlia i Nova Zelanda", expliquen els investigadors.





En Països Baixos es van registrar rastres de sis de les deu drogues quantificables. També es van identificar set drogues recreatives en les mostres després del cribratge. D'elles, la ketamina (un anestèsic humà i veterinari) i el seu metabòlit, la norketamina, es van trobar en tots els països.





Una droga més recent en el mercat, la etilona, es va observar a Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units i els Països Baixos. El 2020 es va advertir que aquesta droga de disseny s'estava comercialitzant incorrectament com MDMA a Nova Zelanda causa de la seva similitud visual amb aquesta última. S'ha relacionat el seu consum en dosis elevades amb efectes secundaris intensos i especialment perillosos.





Els rastres de mitraginina, una droga implicada en gairebé la meitat de les morts relacionades amb les NSP en 2019, només es van trobar en Estats Units. Un altre opioide sintètic, el acetilfentanilo, també es va limitar a les mostres d'aigües residuals nord-americans. També està vinculat a un elevat nombre de víctimes mortals en aquest país.





De totes les drogues, la metcatinona es va detectar en set països, seguida de la N-etilpentilona i la 3-MMC (en tres països cadascuna). "El que fa que les NPS siguin tan perilloses és que a el principi es venien com alternatives legals a les drogues il·lícites convencionals, com l'èxtasi i el cànnabis, suggerint que eren segures quan, en realitat, hi havia molt poca informació sobre la seva toxicitat", ressalten.





"Els governs no van trigar a intervenir després que es produïssin hospitalitzacions i morts relacionades amb aquesta classe de drogues, i alguns països van aplicar prohibicions generals. No obstant això, malgrat aquestes prohibicions, les NPS se segueixen sintetitzant, transportant i consumint en tot el món, sovint amb conseqüències fatals ", adverteixen els autors.