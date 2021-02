Demanen reobrir la investigació sobre l'assassinat de Malcolm X

Les filles de l'activista afroamericà Malcolm X, assassinat el 1965, han sol·licitat reobrir la investigació sobre el seu homicidi per un testimoniatge que, presumptament, implica la Policia de Nova York i l'FBI.





Protesta por el asesinato de Malcolm X (EP)





En un roda de premsa, en la qual també han participat els advocats de l'activista, han publicat unes proves que mostren com la policia i l'FBI haurien conspirat per assassinar El-Hajj Malik El-Shabazz, conegut com Malcolm X.





Es tracta de la carta d'un exoficial de la Policia de Nova York, en la qual afirma que els seus supervisors el van pressionar perquè dos dels escortes de Malcolm X a delinquir dies abans de l'assassinat.





L'arrest d'aquests homes va fer que no poguessin acompanyar l'activista el dia del tiroteig. "Em van dir que incités els líders i membres dels grups de drets civils a cometre delictes", detalla la missiva.





El fiscal del districte de Manhattan, Cyrus Vance, que revisa el cas, ha assegurat que la investigació es troba "activa i en curs" després de la revelació d'aquesta informació.





Malcolm X va confessar en una entrevista que sospitava que membres de Nació de l'Islam el volien matar. Posteriorment es va saber que, en aquell moment, l'FBI l'investigava pels seus presumptes lligams amb el comunisme.





Tres homes van ser arrestats pel crim, tot i que la família i els seguidors de Malcolm X sempre van defensar que les agències nord-americanes hi estaven al darrere.