Pimec celebra eleccions aquest dimarts per decidir el substitut de Josep González

Pimec celebrarà aquest dimarts eleccions per decidir el substitut de Josep González com a president, amb els candidats Antoni Cañete (fins ara secretari general) i Pere Barris (de la candidatura independentista Eines Pimec, recolzada per l'Assemblea Nacional Catalana, ANC).









González ha estat durant 23 anys president de la patronal catalana de petites i mitjanes empreses, atès que a les successives eleccions no es presentaven candidatures oposades.





Pimec (EP)





Per això aquestes eleccions seran decisives, sobretot en un moment de crisi marcat per la pandèmia de coronavirus, en què les pimes i els autònoms tenen greus problemes per sobreviure.





Les dues opcions a la presidència van aconseguir superar els 100 avals mínims per concórrer als comicis, tot i que Eines Pimec va sumar uns 200 suports a la candidatura de Cañete va superar els 400.





ANTONI CAÑETE

Les dues opcions són molt diferents: d'una banda hi ha la encapçalada per Antoni Cañete, que defensa "canviar el model de governança" de la patronal sota el lema 'Activisme empresarial'.

Planteja una candidatura "per a tots", basada en la flexiseguretat per als empresaris de pimes i autònoms, amb capil·laritat i proximitat per als socis del món rural, que busqui la representativitat per a les pimes a nivell també estatal i que ajudi a generar un capitalisme més inclusiu, segons va resumir Cañete en la seva acte final de campanya.





PERE BARRIS

La candidatura independentista, liderada pel també membre de la patronal i vicepresident de la Cambra de Barcelona, Pere Barrios, es presenta sota el nom Eines Pimec i busca "canviar el tarannà" de l'entitat.





Barris ha explicat que busca presidir una Pimec menys gestoria --diu--, al·legant que fins ara ha estat "excessivament tranquil·la, evitant sempre qualsevol tipus de conflicte i enfrontament amb l'administració i institucions quan potser convenia fer-ho".





EINES PIMEC AL·LEGA "IRREGULARITATS"

Aquest dilluns, la candidatura ha presentat un escrit d'al·legacions davant la junta electoral de la patronal per suposades "irregularitats" en el procés de comicis.





Barris pretén "denunciar la manca de seguretat jurídica, desigualtat i irregularitats en el procés" i que la candidatura que considera oficialista --la de Cañete-- treballa des de fa mesos en la campanya, posant els recursos de la institució al servei de la seva candidatura , segons Eines Pimec.