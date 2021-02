Els pares denuncien una professora de l'escola de Sant Jaume La Salle que va encapçalar una marxa negacionista

L'AMPA assegura que posat una denúncia davant la Inspecció Educativa de la Xunta després de rebre dotzenes de protestes de mares i pares alarmats





El col·legi, privat i concertat, al·lega que no pot fer res, tot i que impedeix a la mestra fer classe fins que presenti una PCR negativa





Precisament en LaSalle es va produir un brot recent de coronavirus, amb 18 casos segons les últimes xifres , el focus més important entre totes les escoles de la capital





Imatge de la manifestació negacionista dissabte a Santiago





La docent, que ja va ser sancionada prèviament, no impartirà aules a l'espera d'una PCR, després de participar en la protesta del cap de setmana



Un grup de pares de l'escola concertada La Salle, a Santiago de Compostel·la, presentaran una queixa davant els serveis d'inspecció educativa i del Sergas per traslladar la seva preocupació per l'actitud d'una docent que imparteix aules en aquest centre i el seu suport a les tesis negacionistes de la covid-19.





GRUPS negacionistes

La polèmica es va originar aquest cap de setmana arran de la protesta contra de la reforma de la llei gallega de salut, en què van participar centenars de persones de diferents parts del territori. La marxa va estar organitzada per col·lectius com 'Policies per la Llibertat' i secundada per altres similars --Metges per la Veritat, Mares per la Veritat i Docents per la Veritat, entre ells--.

















Diversos pares i docents de centre van traslladar a l'equip directiu que una de les persones que encapçalava la marxa, o que al menys sortia a les fotos difoses de la manifestació, es tractava d'una de les professores de l'escola i que ja havia estat amonestada en una ocasió prèvia per incomplir el protocol contra la covid i anar sense mascareta.



PARES alarmats

Montse Trillo, presidenta de l'ANPA, va explicar en declaracions que l'associació ja va rebre entre "25 i 30" correus electrònics de pares amb fills escolaritzats en el col·legi "preocupats per aquest comportament".



D'aquesta manera i "en nom dels pares", el ANPA enviarà un escrit a la inspecció educativa ia la de sanitat per informar del que ha passat i de la preocupació traslladada per les famílies per l'actitud de la professora, un comportament pel qual "ja va ser sancionada anteriorment".



PROVA PCR

La direcció de La Salle va informar a la professora afectada de les queixes dels pares i va decidir que no tornaria a impartir aules fins que presentés una PCR amb resultat negatiu.



Des del ANPA assenyalen que el centre transmet que "està lligat de peus i mans" i que fan "el que legalment poden", però tampoc demanaran ni el cessament de la professora, sinó que es limitaran a ser transmissors de la preocupació de les famílies .



VALORACIÓ L'OCUPADOR

Jesús Martín, director de centre, va emmarcar les posicions de la professora "dins de la llibertat d'opinió", però sempre que les mantingui fora de l'espai educatiu.



En tot cas, ha defensat que la seva "responsabilitat" és "garantir la seguretat" a les instal·lacions de centre i ha sol·licitat aquest dilluns a la professora que se sotmeti a un test "per garantir que no hi ha cap tipus de contagi".



A l'espera del resultat, la docent "no va a fer classe", ha matisat, per recordar que els problemes amb ella per incompliment del protocol de la covid, pels quals ja va ser sancionada en el seu moment, "no s'han tornat a repetir ".



En tot cas, el director del centre ha assegurat que entén "el nerviosisme" i la "preocupació" dels pares després de veure la seva foto en els mitjans de comunicació, però de moment ha rebutjat adoptar un altre tipus d'accions i ha reiterat que l'afectada "també té els seus drets".