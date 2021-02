S'intensifica la lluita entre el PSOE i el sector dels lobbies

El PSOE defensarà aquest dimarts al Congrés una iniciativa en què urgeix al Govern a regular els 'lobbies' o grups d'interès per tal de donar més transparència a la seva "incidència política" i en la que suggereix, a més, que se sancioni als polítics i lobbistes que no publicitin les seves reunions. Així es recull en la proposició no de llei que els socialistes sotmetran a debat o votació de la Comissió Constitucional de Congrés, que es reunirà aquest dimarts en sessió matutina.









En concret, el PSOE advoca en el seu text per regular la tasca dels grups de pressió i per la creació d'un registre específic per a ells, ja sigui a nivell de l'Administració General o de Parlament. Aquesta regulació, segons apunta, hauria de definir clarament què es considera "grup d'interès i activitat d'influència" i incloure el codi de conducta que haurien de complir els lobbistes que s'apuntin al registre.





I que hi hagi un sistema de control

A més, recalca la necessitat d'establir un sistema de control i fiscalització de asseguri que es compleix el que estableix la llei: "alerta, procediments d'investigació, organismes encarregats del control la publicitat dels contactes mantinguts amb els grups d'interès durant l'elaboració de normativa i la seva participació prèvia en l'elaboració de les normes", així com" un règim sancionador contra lobbistes i càrrecs públics que incompleixin la llei".





El PSOE recorda en la seva proposició que algunes comunitats ja han començat a regular l'actuació dels 'lobbies' i subratllen la conveniència que s'impulsi també una normativa estatal per regular la seva actuació.





L'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals reivindica la regulació dels lobbies

L'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals (APRI) ha reivindicat el reconeixement i la regulació de l'activitat de la sala principal a Espanya i ha renovat el seu compromís de seguir defensant els interessos del centenar d'empreses i professionals que representa.





Després de triar Junta Directiva per als propers quatre anys, l'associació ha acordat seguir treballant perquè s'aprovi una regulació nacional dels grups d'interès o lobby, que permeti impulsar el reconeixement de l'activitat i doti de més transparència al procés de presa de decisions polítiques i institucionals, "tal com apareix en l'acord de Govern de PSOE i Unides Podem".





A més, han insistit en impulsar noves activitats com promoure el desenvolupament de la professió amb accions encaminades a donar a conèixer la importància de la gestió dels assumptes públics entre les empreses, associacions i mitjans de comunicació o explicar què és la sala principal. "Amb la nova Junta treballarem per visibilitzar als professionals de les relacions institucionals o assumptes públics i explicar què és i què no és el lobby", ha remarcat la presidenta de l'associació de lobbistes, Maria Rosa Rotondo.