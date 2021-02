Ciutadans pren mesures dràstiques i cessa dos regidors de Barcelona per buscar candidats més afins

Ciutadans ha començat a prendre mesures després del pèssim resultat en els últims comicis catalans. Aquest dilluns, la portaveu de l'Ajuntament de Barcelona, Mari Luz Guilarte, va cessar a dos dels consellers de districte de barri de Sarrià-Sant Gervasi, Pere Miret i Jordi Obón. D'aquesta manera s'espera que els seus llocs els ocupen altres diputats afins i no tan crítics que puguin donar una volta al partit, si bé de moment no hi ha cap nom com a possible candidat.





Carlos Carrizosa i Luz Guilarte (EP)





Pere Miret va ser un dels regidors que va apostar per no designar Carlos Carrizosa com a candidat a les eleccions catalanes i va arribar a plantejar a Inés Arrimadas la possibilitat de presentar-se ell mateix com a candidat contra Carrizosa, si bé mai va obtenir resposta.









"He estat cessat simplement per ser crític amb la deriva del Partit i per promoure la seva necessària renovació. Assumeixo totalment aquest cessament, encara que no ho comparteixo i, en tot cas, al marge del Grup Municipal de Ciutadans, seguiré treballant d'acord amb els mateixos valors i amb la mateixa força que en aquests últims cinc anys per millorar la qualitat de vida dels barcelonins, i al seu torn, per a seguir contribuint activament a millorar la qualitat democràtica de Ciutadans, el meu partit ", ha dit Miret en un comunicat que ha compartit a Twitter.





Miret ha fet a més una crítica al partit, ja que creu que si el 90% dels votants de les eleccions de 2017 han deixat de confiar en la formació taronja hauria d'haver un canvi radical i una forta autocrítica. "Com és possible que l'única raó o l'única conclusió a què s'ha arribat pels mals resultats siguin exclusivament atribuïbles a la baixa participació i a l'herència, que ja no és herència sinó "mala herència", de l'època d'Albert Rivera? No són els mateixos que estan ara els mateixos que ahir defensaven a mort a Albert Rivera i que deien que tot anava bé i tot es feia bé?", diu.





L'altre regidor cessat, Jordi Obón, també va demanar al partit autocrítica. Si bé el no està adscrit a Renovadors Cs, és possible que l'hagin cessat per ser proper a Albert Rivera.





Així les coses, sembla que des de Ciutadans volen acabar amb el sector crític i també amb els diputats propers al riverisme.