El Rei presideix avui l'acte de Congrés que commemorarà els 40 anys del fracàs del 23F

El Rei Felip V I presidirà aquest dimarts l'acte organitzat pel Congrés dels Diputats per commemorar el quarantè aniversari del fracàs de l'intent colpista de el 23 de febrer de 1981 i de pas celebrar la vigència de la Constitució espanyola de 1978.





23F (EP)





La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, serà l'encarregada d'obrir aquesta cerimònia, que començarà a la una del migdia al Saló de Passos Perduts i, després de la seva intervenció, prendrà la paraula el cap de l'Estat.





Batet rebrà aL Rei a la Carrera de San Jerónimo costat de el president de Govern, Pedro Sánchez; la presidenta del Senat, Pilar Llop; el president de Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; i el president de Tribunal Suprem i el Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes.





Com sol ser habitual quan acudeix a Congrés, Felip VI, acompanyat dels representants de les altes institucions de l'Estat, accedirà al Palau per la coneguda com Porta dels Lleons i es dirigirà a l'escriptori del Rellotge per saludar els convidats.





REPRESENTANTS DELS PODERS DE L'ESTAT





En aquesta llista es troben els ponents de la Constitució, els quatre vicepresidents de Govern, els membres de la Taula de Congrés dels Diputats i els portaveus dels diferents grups parlamentaris.





També està prevista la presència de el president de PP, Pablo Casado, en la seva qualitat de líder de l'oposició. Així les coses, Sánchez i Casado es veuran les cares en aquest acte quan els seus partits estan ultimant un acord per a la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), el mandat va caducar fa més de dos anys.





D'entrada, ERC, PNB, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG i la CUP ja han avançat que no acudiran a aquesta cita, en línia amb el que solen fer en els actes en què participa el Rei o que commemoren els aniversaris de la Constitució.





Els que sí que han confirmat la seva assistència, a més del PSOE, el PP, Vox i Ciutadans, és Unides Podem, que va recolzar la celebració d'aquest aniversari en la Taula de Congrés, així com Més País-Equo i bona part de el Grup Mixt.





L'última vegada que el Rei va estar al Congrés va ser el passat 2 de febrer per assistir a l'Obertura Solemne de les Corts Generals de la XIV legislatura. Un any després, torna al Palau de Sant Jeroni en aquesta ocasió per participar en l'esmentada efemèride.





SENSE EL REI EMÈRIT





Aquest dimarts es compliran 40 anys de l'intent colpista protagonitzada pel llavors coronel Antonio Tejero, que va irrompre amb un nodrit grup de guàrdies civils a l'hemicicle de Congrés mentre es votava la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Al fracàs del 23F va tenir molt a veure el llavors Cap de l'Estat, Joan Carles I, que es troba residint des d'agost a Abu Dhabi (Emirats Àrabs).





Precisament per això el senador del PP Rafael Hernando ha qüestionat que es pugui rememorar el 23F sense la presència de qui va contribuir a desmuntar l'intent golpisa i a la continuïtat de la democràcia constitucional.