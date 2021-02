VÍDEO. Complicat rescat d'una dona a Cadiz que va caure entre uns blocs de formigó

Efectius del Consorci de Bombers i un equip de sanitaris han intervingut aquest dilluns en un operatiu de rescat al Camp de Sud de Cadiz.





















@PoliciaNacional





Poc abans de les 17.30 hores es rebia l'avís alertant que una persona s'havia precipitat entre els blocs de formigó i havia quedat atrapada.





Dos indicatius dels Grups d'Atenció a Ciutadà de la Policia Nacional han estat els primers a arribar a el lloc de l'accident i han prestat els primers auxilis a la víctima fins a l'arribada dels sanitaris i dels bombers.





La víctima és una dona que havia caigut des del mur fins als bloc a uns tres metres de profunditat, per causes que encara està per confirmar. Romania atrapada en una zona de difícil accés al Passeig de l'Vendaval, entre els carrers Abreu i l'IES La Caleta de carrer Sagasta de Cadiz.









En l'operatiu han participat equips de Bombers, sanitaris de O61 i agents de la Policia Nacional.