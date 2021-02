La pèrdua del sentit de l'olfacte i el gust pot durar fins a 5 mesos després de contraure el Covid-19

Les persones amb COVID-19 poden perdre el sentit de l'olfacte i el gust fins a cinc mesos després de la infecció, segons un estudi preliminar presentat a la 73 reunió anual de l'Acadèmia Nord-americana de Neurologia.





EP





"Si bé COVID-19 és una malaltia nova, investigacions anteriors mostren que la majoria de les persones perden el sentit de l'olfacte i el gust en les primeres etapes de la malaltia --recorda l'autor de l'estudi Johannes Frasnelli, de la Universitat del Quebec a Trois-Rivieres, en Canadà--. Volíem anar més enllà i veure quant temps perdura aquesta pèrdua de l'olfacte i el gust, i què tan greu és en les persones amb COVID-19 ".





L'estudi va involucrar a 813 treballadors de la salut que van donar positiu per COVID-19. Cada persona va completar un qüestionari en línia i una prova casolana per avaluar el seu sentit del gust i l'olfacte de mitjana cinc mesos després de la diagnosi. Van qualificar els seus sentits del gust i l'olfacte en una escala de 0 a 10. Els investigadors van trobar que la persona mitjana no recuperava el sentit de l'olfacte per complet.





Un total de 580 persones van perdre el sentit de l'olfacte durant la malaltia inicial. D'aquest grup, 297 participants (51%) van dir que encara no havien recuperat el sentit de l'olfacte cinc mesos després, mentre que 134 participants (17%) van tenir una pèrdua persistent de l'olfacte quan es van avaluar amb la prova casolana. De mitjana, les persones van classificar el seu sentit de l'olfacte en un set de cada 10 després de la malaltia, en comparació amb un nou de cada 10 abans d'emmalaltir.





Un total de 527 participants van perdre el sentit del gust durant la malaltia inicial. D'aquest grup, 200 persones (38%) van dir que encara no havien recuperat el sentit del gust cinc mesos després, mentre que 73 persones (9%) tenien persistència pèrdua del gust quan s'avalua amb la prova casolana. De mitjana, les persones van classificar el seu sentit del gust en un vuit de cada 10 després de la malaltia, en comparació amb un nou de cada 10 abans d'emmalaltir.





"Els nostres resultats mostren que una alteració del sentit de l'olfacte i el gust pot persistir en diverses persones amb COVID-19 --explica Frasnelli--. Això emfatitza la importància de fer un seguiment de les persones que han estat infectades i la necessitat de realitzar més investigacions per descobrir l'abast dels problemes neurològics associats amb COVID-19 ".