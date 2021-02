El comerç de Barcelona arriba a la "desesperació": "Ens en anem en orris tots"

"Liquidació per desesperació" resa l'aparador de Drop 6, la botiga de moda d'home situada al populós barri barceloní del Clot. El seu propietari, César Núñez, amb 30 anys d'ofici i 4 a l'capdavant d'aquesta aventura, manifesta a Catalunyapress seva indefensió (en nom de l'petit comerç considerat "no essencial") davant d'una situació dramàtica, agreujada per les restriccions de la pandèmia aplicades per la Generalitat. El proper dia 27 es complirà el setè dissabte consecutiu sense poder pujar la persiana.





Com en el del Clot, el petit comerç considerat no essencial de Barcelona, condemna la prolongació de les mesures del Procicat que, entre altres coses, impedeixen que, en dissabte, les botigues puguin fer una venda superior a la diària.





El propietari de Drop 6 expressa a aquest diari el seu "desesperació" per la falta de respostes de l'Estat, de la Generalitat, de l'ICO o dels bancs. "He hagut de posar en joc el meu patrimoni per seguir endavant amb el negoci", es lamenta profundament Cèsar que reclama "ajuts directes per a uns treballadors autònoms que estem deixats de la mà de Déu. O ens assisteixen o ens anem "a l'carall" tots ", sentencia.





Aquest representant dels petits autònoms i treballadors exclama que "sembla que has de ser Pablo Hasél perquè la gent es mobilitzi de debò".





El comerç de Barcelona arriba a la "desesperació" més absoluta. foto @FJMonfort





Mentrestant, associacions de comerciants de la capital catalana (la de barri de Sant Antoni és un exemple) consideren incomprensible que grans superfícies amb més aforament continuïn obertes els dissabtes i puguin vendre productes no essencials: "És una mesura que afavoreix els grans comerços i multinacionals mentre fa petit i deixa fora de joc a l'petit autònom i treballador "emfatitzen.





Aquestes organitzacions exigeixen que "es flexibilitzin les mesures per pal·liar els efectes econòmics que produeixen a el comerç local" i han reclamat que es prenguin altres solucions que no impliquin mantenir tancat el petit negoci com a mesura de prevenció davant el coronavirus.





Han anunciat que si el pròxim dissabte 27 de febrer tenen l'obligació de seguir tancats, obriran a mitja persiana i posaran creus negres com a acte de protesta per donar visibilitat a la seva queixa.





Per la seva banda, les patronals Foment de l'Treball i Pime c han valorat molt negativament la decisió de l'Procicat de mantenir les restriccions en relació amb el comerç i demanen a la Generalitat que deixi de criminalitzar i menysprear un sector que ha demostrat que és segur i vital per a l'economia catalana.





"La situació de el sector és desesperant, denuncien, amb un ofegament generalitzat de les empreses petites, mitjanes i grans que posa en risc i condemna a la pobresa a més de 100.000 treballadors i empresaris catalans. El sector ha començat a col·lapsar i està a punt d'entrar en estat catastròfic ", expressen Foment i Pimec .





Per a les dues patronals, s'estan aplicant unes restriccions arbitràries que prohibeixen l'activitat econòmica, quan no hi ha cap informe que demostri que el comerç és responsable de generar contagis, ni que determini que la reobertura controlada dels centres comercials i botigues de més de 400 m2 comporti un creixement de l'contagi, ni que dissabte sigui un dia de més risc per a la compra.





A canvi, defensen, s'ha demostrat que el comerç és un entorn absolutament segur. Foment de l'Trebal l i Pime c emplacen a l'Administració a rectificar urgentment i permetre l'obertura de forma immediata de l'activitat comercial, de tots els seus formats amb obertures els caps de setmana.





De fet, el 7,5% de les botigues dels Eixos comercials de Proximitat de Barcelona ha tancat definitivament des de l'inici de la pandèmia, fet que suposa que un total de 415 comerços han cessat la seva activitat segons un estudi realitzat per Barcelona Comerç.





Els sectors més afectats per aquesta situació són els de la restauració, la moda i l'estètica. E ls eixos de Fabra Centre, la Marina, Nou Barris, Clot, Sant Andreu o l'Eix Maragall, més allunyats de centre de Barcelona són, segons l'informe, alguns dels que han registrat menys tancaments de comerços.





