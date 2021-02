El Govern central obre la porta a la introducció de peatges a les autovies si hi ha consens

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha assenyalat la importància per al Govern central que qualsevol reforma en la política de mobilitat que introdueixi el peatge per ús en les autovies, cosa que passa en gran part dels països europeus, es dugui a terme a través del consens polític, econòmic i social.





Pedro Saura (EP)





Així ho ha traslladat el secretari d'Estat del Ministeri, Pedro Saura, durant la seva intervenció en un acte en línia organitzat pel Consell General d'Economistes per explicar l'efecte que tindran els fons europeus en la mobilitat i la regeneració urbana de país.





Malgrat que Saura no ha traslladat l'opinió l'Executiu fa a la introducció de peatges a les carreteres espanyoles, sí que s'ha referit al fet que aquesta política hauria de comptar amb el consens de tots els agents involucrats.





"En cas contrari no es produirà o no serà sostingut en el temps, com ha passat amb altres polítiques tan importants com la reforma de les pensions", ha assenyalat el secretari d'Estat, trucant al consens polític.





No obstant això, sí que ha demanat a la resta de forces polítiques que tinguin en compte que, un cop les autopistes passen al control de l'Estat, les despeses de conservació de les carreteres també passen a formar part de les despeses incloses en els comptes públics.





De moment, Saura ha indicat que no hi ha actualment consens polític per mantenir el peatge, de manera que caldria plantejar diferents fórmules per dur a terme la conservació de les carreteres.





En proper mes de setembre, el tram de l'AP-7 entre la Jonquera (Girona) i Tarragona i el de l'AP-2 entre Saragossa i el Mediterrani passaran a mans de l'Estat i desapareixeran els peatges per a tots els ciutadans, una decisió que Saura ha confirmat i ha descartat que la concessió es vagi a prorrogar.





HABITATGE I XARXA FERROVIÀRIA





En matèria d'habitatge, Saura ha insistit que l'objectiu del Govern central és que, a partir de 2030, es rehabilitin fins a 300.000 habitatges cada any, una assignatura que creu "pendent" al país.





Per això, considera que les ajudes que l'executiu concedirà al sector, que arribaran el 6% de la mida de sector de la construcció en el PIB (10%), aniran encaminades a crear dues noves indústries. D'una banda la de rehabilitació i, de l'altra, la construcció especialitzada en habitatges per a lloguer assequible.





Respecte a la política ferroviària, Saura ha recordat que Espanya ha invertit 100.000 milions des de la dècada dels 80, dels quals 65.000 milions corresponen a l'Alta Velocitat i, al seu torn, altres 15.000 milions al Corredor Mediterrani, pel que no creu que tingui sentit no continuar ara amb les obres per concloure el que es va començar.





Finalment, ha ressaltat que com més aviat s'aconsegueixi que les vacunes tinguin efecte en la immunització de la població i es reprengui l'activitat, major serà l'efecte multiplicador que els fons europeus tindran sobre l'economia.