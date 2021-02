Hisenda perseguirà als que tenen domicilis "ficticis" a l'estranger per pagar menys

El director general de l'Agència Tributària (AEAT), Jesús Gascón, ha avançat aquest dimarts que l'organisme disposarà de fins a 70 fonts de dades diferents de creuar mitjançant tècniques de 'big data' per a comprovar deslocalitzacions fictícies de contribuents i acarar si realment es resideix a l'estranger. A més, preveu poder reprendre al llarg de 2021 les visites amb "plenes garanties jurídiques".





Així ho ha indicat durant la seva compareixença davant la Comissió d'Hisenda a petició pròpia per informar sobre el Pla de Control Tributari i Aduanero de 2021, en què ha destacat que les tècniques de 'big data' permeten una aplicació "més generalitzada" al àmbit de l'anàlisi patrimonial i, per tant, detectar en major mesura les deslocalitzacions fictícies de contribuents a altres territoris.





Gascón ha apuntat que el tema de les deslocalitzacions "s'ha posat de moda últimament", després de la polèmica per la marxa d'alguns 'YouTubers' i 'influencers' a Andorra i altres territoris amb una imposició més baixa.





En aquest sentit, ha precisat que actualment hi ha 2,5 milions d'espanyols que viuen fora de país, una dada que "cal donar-lo per bo" a l'ésser en general veritat, si bé es produeixen també "deslocalitzacions fictícies". De la seva banda, hi ha uns 5 milions d'estrangers que resideixen a Espanya.





Davant el "caos" de les deslocalitzacions ha valorat el "avanç" que suposa combinar 70 fonts de dades diferents amb tècnica de 'big data' en casos d'indicis, el que l'ha portat a afirmar que les dades "són més grans dels que han estat mai "per poder disposar d'indicis davant d'una possible deslocalització fictícia.





A continuació, ha afegit, es possibilitarà emprendre una actuació comprovatòria i, si cal, obrir un expedient, si bé ha reconegut que es tracta de procediments "complicats", ja que "una cosa és que tinguis indicis i una altra és que siguis capaç de provar-ho ".





En tot cas, creu que la combinació de fonts, algunes estructurades i altres informacions obtingudes en fonts obertes, és "absolutament crucial" perquè els processos probatoris són "molt complicats. En aquest assumpte té" molt a dir "la central de coordinació de control de patrimonis rellevant, ha apuntat Gascón.





ESPERA RECUPERAR LES VISITES "AL LLARG DE 2021"





En l'àmbit de control, Gascón ha indicat que cal regularitzar incompliments i obtenir el cobrament de deutes, impulsant el compliment voluntari, en un context en què s'haurà d'assumir el repte "extraordinàriament important" de gestionar per primera vegada les taxes ' Google 'i' Tobin 'i aprofundir en el control del món digital.





El director general de l'AEAT ha afirmat també que l'organisme té previst la realització d'un "bon nombre de visites", si bé el pla ha quedat suspès fins que la situació sanitària millori.





Dins de les visites, ha indicat que les de "més intensitat" són les entrades amb autorització judicial en domicilis "constitucionalment protegits", després de la sentència de Tribunal Suprem de l'any passat en què s'establien determinats límits.





"Si la situació sanitària ho permet, volem reprendre (les visites) al llarg de l'any 2021 amb plenes garanties jurídiques, tenint en compte la doctrina del Suprem i els possibles canvis normatius que es puguin produir al respecte", ha indicat.