Detingut un regidor de la CUP per les protestes contra la sentència de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra han detingut el regidor i número 2 a candidatura de la CUP a Tarragona, Edgar Fernàndez, que tenia vigent una ordre de recerca i captura, després de no assistir dues vegades al seu citació com investigat pels aldarulls en les protestes per la sentència de l'1-O, ha informat el partit aquest dimarts.





El número dos de la candidatura per Tarragona, Edgar Fernández, en una imatge d'arxiu - Glòria Sánchez - Europa Press





La CUP i altres entitats de l'esquerra independentista han convocat aquest dimarts una manifestació en els Jutjats de Reus (Tarragona) en contra de la seva detenció, segons ha publicat la formació a Twitter.





Abans de la seva detenció, Fernàndez ha explicat en un vídeo que fa un any que s'està denunciant que "els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'assenyalen a militants independentistes concrets per amenaçar i avisar la resta" buscant reduir les mobilitzacions, segons la seva anàlisi .





Fernández ha assegurat que, segons la declaració d'un agent de la brigada d'informació, els identifiquen a través d'un seguiment que fan a les xarxes socials i perquè són "personatges coneguts".





Ha argumentat que "si algú denuncia a algú és per un fet concret, i no per ser un personatge conegut o per la seva activitat en les xarxes socials", i ha instat a mobilitzar-més ia organitzar-se més.