L’Hospitalet inicia aquest dimarts la vacunació a les persones més grans de vuitanta anys

A L’Hospitalet, el Departament de Salut de la Generalitat inicia avui, dimarts, la vacunació amb Pfizer a les persones de més de 80 anys. Igual que s’està fent amb els ciutadans amb grau de dependència, rebran una notificació o una trucada del seu CAP (Centre d’Assistència Primària) amb el dia i l’hora corresponents de la vacunació.





Imatge de l'Ajuntament de l'Hospitalet (EP)





Els ciutadans de la zona sud de L’Hospitalet rebran cites per vacunar-se a l’Hotel SB, també conegut com a Hotel Salut, i els que viuen a la zona nord i centre, ho faran al Casal de Can Serra.





El veïnat més gran de 80 anys que viu als barris de Collblanc i la Torrassa es començarà a vacunar demà dimecres, als CAP corresponents, però també amb cita i hora.





Aquesta setmana continuen a L’Hospitalet les vacunacions de persones amb grau de dependència i dels col·lectius professionals prioritzats menors de 55 anys: professionals de la salut, docents i personal d’escoles i els cossos de seguretat.