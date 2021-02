La Generalitat obre expedient sancionador a l'ex conseller Alfred Bosch pel cas de presumpte assetjament sexual a Esteriors

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts que ha obert expedient sancionador a l'ex conseller de ERC Alfred Bosch pel cas de presumpte assetjament sexual a Exteriors.





Malgrat que tant el presumpte assetjador, Carles Garcias, com el llavors conseller, Alfred Bosch, ja no formen part del Govern català, l'Executiu ha activat finalment la via de l'expedient sancionador.





Serà exclusivament contra Bosch per no haver activat el protocol de la Generalitat, obligatori quan es detecten possibles casos d'assetjament, en aquest cas dirigits a diverses treballadores de la conselleria.









La Generalitat obre expedient sancionador a l'ex conseller Alfred Bosch pel cas de presumpte assetjament sexual a Exteriors. @EP





Segons diverses fonts governamentals consultades per aquest diari, després d'un informe dels serveis jurídics de Presidència, el consell executiu ha aprovat obrir expedient a Bosch i tramitar una eventual sanció, que acabarà de determinar l'instructor a qui s'assigni el cas a partir d'ara.





D'altra banda, segons les mateixes fonts, s'ha decidit exculpar l'exsecretària general del departament, Mercè Salvat, a qui inicialment l'informe de la secretaria de Funció Pública incloïa com a presumpta encobridora.