Declarat a tot Catalunya un episodi d'alta contaminació a causa de la presència de pols africana a l'atmosfera

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres) a tot Catalunya, a causa de la presència a l'aire de pols africana.





























L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar. Diverses activitats com les indústries, el transport o la producció d’energia, entre d’altres, poden produir emissió de contaminants a l’atmosfera. Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut.





Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), el diòxid de nitrogen (NO 2 ) i l’ozó troposfèric (O 3 ). Aquests contaminants, depenent de la seva concentració en l’aire i els factors de risc d’exposició de les persones, poden tenir efectes perjudicials per a la salut a curt i/o a llarg termini. Així, s’ha comprovat que la contaminació de l’aire incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó en la població.





D’altra banda, l’exposició maternal a la contaminació de l’aire està associada a resultats adversos relacionats amb l’embaràs com el baix pes en néixer, el part prematur i el naixement de nounats petits per a la seva edat gestacional. A més, l’evidència emergent també suggereix que la contaminació de l’aire pot afectar el desenvolupament neurològic dels nens i pot tenir una associació amb la diabetis.







Col·lectius més vulnerables Els grups de persones més vulnerables als efectes de la contaminació atmosfèrica són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Tanmateix, hi ha una variabilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones vulnerables no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.







D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació d’episodi ambiental per contaminació de PM10 a tota Catalunya, atès que:





- La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir han estat superiors al valor de 80 µg/m³ en 16 estacions de mesurament, 10 d’aquests punts a la Zona de Protecció Especial.





- La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir han estat superiors al valor de 50 µg/m³ en 27 estacions de mesurament de tot Catalunya.





- La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.