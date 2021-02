Més de 6.500 treballadors immigrants han mort durant els preparatius del Mundial de Qatar

Més de 6.500 treballadors migrants de l'Índia, Pakistan, Nepal, Bangladesh i Sri Lanka han mort a Qatar des que va guanyar el dret a ser seu de la Copa del Món fa 10 anys, assegura el diari britànic The Guardian en un reportatge publicat aquest dijous.





Les troballes, recopilats a partir de fonts governamentals, signifiquen que una mitjana de 12 treballadors migrants d'aquestes cinc nacions del sud d'Àsia han mort cada setmana des de la nit de desembre de 2010 quan els carrers de Doha es van omplir de multituds extasiades celebrant la victòria de Qatar.





Les dades de l'Índia, Bangla Desh, Nepal i Sri Lanka van revelar que hi va haver 5.927 morts de treballadors migrants en el període 2011-2020. Per separat, les dades de l'ambaixada del Pakistan a Qatar informat d'altres 824 morts de treballadors pakistanesos, entre 2010 i 2020, segons recull The Guardian en la seva investigació.





El nombre total de morts és significativament més gran, ja que aquestes xifres no inclouen les morts de diversos països que envien un gran nombre de treballadors a Qatar, incloses les Filipines i Kenya. Tampoc s'inclouen les morts ocorregudes en els últims mesos de 2020.





Si bé els registres de defunció no estan classificats per ocupació o lloc de treball, és probable que molts treballadors que van morir estiguessin empleats en aquests projectes d'infraestructura de la Copa d'el Món, assenyala a The Guardian Nick McGeehan, director de FairSquare Projects, un grup de defensa especialitzat en drets laborals en el Golf. "Una proporció molt significativa dels treballadors migrants que han mort des de 2011 només eren al país perquè Qatar va guanyar el dret a ser seu de la Copa d'el Món", afirma l'expert.





S'han produït 37 morts entre treballadors directament vinculats a la construcció d'estadis de la Copa d'el Món, dels quals 34 estan classificats com "no relacionats amb la feina" pel comitè organitzador de l'esdeveniment. Els experts han qüestionat l'ús del terme perquè en alguns casos s'ha utilitzat per descriure les morts que han ocorregut en el treball, inclosos diversos treballadors que van caure d'una elevada alçada i van morir en les obres de construcció de l'estadi.





Les troballes exposen el fracàs de Qatar per protegir els seus 2 milions de treballadors migrants, o fins i tot investigar les causes de l'aparentment alta taxa de mort entre els treballadors, majoritàriament joves.