El Rei exalça la fermesa de Joan Carles I el 23F i crida a protegir i preservar la democràcia

El Rei Felip VI ha exalçat la "fermesa" amb la qual el seu pare, Joan Carles I, va respondre a l'intent colpista del 23F i ha fet una rotunda defensa de la necessitat de protegir i preservar la democràcia perquè "és un bé delicat".





Felip VI (EP)





En el seu discurs durant l'acte pel 40 aniversari del fracàs de l'intent colpista celebrat al Congrés, El príncep Felip ha subratllat que Espanya "va viure un atac d'extraordinària gravetat contra el seu sistema democràtic de drets i llibertats".





"Milions d'espanyols tenen gravada aquella nit a la memòria", ha subratllat el Rei, "sobretot el record de com, des de l'angoixa i la preocupació sobre el que podia passar, van sentir la tranquil·litat de veure com la llibertat i l'ordre constitucional prevalien ".





"El Congrés dels Diputats va romandre temporalment captiu per l'actuació de forces contràries al camí de llibertat i progrés emprès pels espanyols amb una gran il·lusió i esperança en el futur", ha recordat, però "el rebuig institucional i ciutadà a la ruptura de nostre marc de convivència va ser decisiu per aturar i vèncer aquell cop d'Estat ".





En aquest sentit, Felip ha tingut paraules de record per als diputats i els membres de Govern de llavors, i en particular per al seu president, Adolfo Suárez, per qui ha expressat la seva "gran admiració i gratitud", i en general per als que aquesta nit, tant civils com militars, van donar "un exemple de coratge i de lleialtat a les institucions de l'Estat i a la nostra Constitució".





També s'ha referit al paper exercit per Joan Carles I "davant d'aquella inacceptable fractura del legítim i legal ordre democràtic", qui "va assumir com a cap de l'Estat la seva responsabilitat i el seu compromís amb la Constitució", i ha posat en valor que "la seva fermesa i autoritat van ser determinants per a la defensa i el triomf de la democràcia ".





UN DISCURS A LA MEMÒRIA COL·LECTIVA D'ESPANYA





El Rei ha recordat en aquest sentit el seu missatge televisat a la matinada el 24 de febrer en què Joan Carles I va ordenar que es prenguessin "totes les mesures necessàries per mantenir l'ordre constitucional dins de la legalitat vigent" i que "ja forma part de la nostra memòria col·lectiva ".





Aquesta és la primera ocasió en què se celebra un acte commemoratiu del fracàs del cop d'Estat del 23F i no està present el rei Joan Carles. El Rei emèrit es troba residint des del passat mes d'agost a Unió dels Emirats Àrabs Units i no ha estat convidat expressament a aquesta celebració.





Després d'incidir que "el respecte a l'Estat social i democràtic de Dret en què Espanya es constitueix des de 1978 i que hem construït durant més de quatre dècades, pas a pas i espatlla amb espatlla", és fonamental per a la convivència i el progrés en Espanya, El príncep Felip ha defensat que tant ciutadans com institucions han de sentir-se "compromesos i obligats a defensar, protegir i preservar la nostra convivència en democràcia i llibertat".





LA DEMOCRÀCIA, un bé DELICAT





Cal defensar la democràcia, ha dit Felip VI, "perquè sabem el difícil que va ser assolir-la i que sempre hi ha riscos que la poden amenaçar" i se l'ha de protegir perquè "és un bé delicat que necessita de la major cura i d'un respecte i dedicació permanent per part de tots "i perquè la seva erosió posa en perill" els drets i llibertats dels ciutadans ".





També cal preservar-la, ha sostingut el Rei, ja que "constitueix una premissa irrenunciable per al ple desenvolupament del nostre país i per al progrés, el benestar i la prosperitat dels nostres ciutadans".





D'altra banda, El príncep Felip ha aprofitat per posar en valor la Constitució que vol dir, ha sostingut, "el retrobament i l'entesa entre els espanyols, la seva unitat en els valors democràtics i en els nostres drets i llibertats, i la seva confiança en una Espanya en la qual hi caben i es reconeixen tots els ciutadans ".





"Avui com a Rei, símbol de la unitat i permanència de l'Estat, el meu compromís amb la Constitució és més forta i ferma que mai", ha recalcat, expressant igualment "la voluntat de la Corona de ser una institució que inclogui, integri i cohesioni a tots els espanyols ".





Felip VI ha advertit que els homes i dones de la seva generació, que han "viscut i gaudit de la llibertat en una democràcia consolidada en les seves institucions", tenen la "responsabilitat i l'obligació moral de continuar el nostre projecte comú d'enfortir, acréixer i enriquir aquest camí de llibertat i democràcia ".





VIGÈNCIA DE LA CONSTITUCIÓ





Aquest 40 aniversari, ha afegit, "és una ocasió molt oportuna per reconèixer i enaltir la plena vigència i fortalesa dels seus valors i principis, i per reafirmar i renovar el compromís de totes les institucions de l'Estat amb el nostre sistema democràtic de drets i llibertats" .





"L'hi devem a qui el van defensar llavors; l'hi devem a les noves generacions en les mans estarà el futur d'Espanya; l'hi devem, en definitiva, al poble espanyol que, dies després d'aquella nit que avui recordem, va manifestar de manera exemplar la seva defensa de la llibertat, la democràcia i la Constitució ", ha tancat.





En l'acte, que ha tingut lloc al Saló de Passos Perduts, han estat presents el president de Govern, Pedro Sánchez; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet; la presidenta del Senat, Pilar Llop; el president de Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; i el president de Tribunal Suprem i el Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes.





Així mateix, hi han assistit els quatre vicepresidents de Govern, a l'igual que el líder d'el PP, Pablo Casado. També han estat convidats els dos únics 'pares' de la Constitució que encara viuen, Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón i Miquel Roca i Junyent.





El príncep Felip ha estat rebut a la seva arribada per Sánchez, així com els titulars de Congrés, Senat, Constitucional i Suprem, i enmig de crits de "visca el Rei" i "viva España" dels ciutadans congregats davant de la Porta dels lleons, per la qual ha accedit a la seu de Congrés.