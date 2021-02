Agbar reforça els seus projectes contra l'emergència climàtica i l'exclusió social

Agbar reforça els projectes contra l'emergència climàtica i l'exclusió social amb les aportacions dels membres de la seva Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social que va presentar aquest dimarts les seves conclusions. En aquest sentit el president d'Agbar, Àngel Simon ha agraït a tots els participants les seves aportacions per a "seguir el camí dels fets i seguir construint una societat millor"











Els membres de Consell Assessor d'Agbar als jardins del Museu de l'Aigua a Cornellà / @agbar





Simón, president d'Agbar, ha anunciat que la companyia prepara una junta general amb tots els seus grups de relació per als propers mesos amb l'objectiu de seguir propiciant espais de diàleg i d'escolta activa.

















Per al president d'Agbar: "El Consell Assessor d'Agbar s'ha consolidat, durant els dos últims anys de treball, com un espai de debat i de reflexió profunds, amb una visió interdisciplinària i que ens ha fet de guia per reforçar encara més el nostre compromís amb el territori i la ciutadania ".





També ha avançat que, com a etapa següent s'ha de continuar aprofundint "en el diàleg i l'escolta activa", per al que Agbar està preparant, per als pròxims mesos, "una Jornada de Grups de Relació per retre comptes amb tots els stakeholders i integrar els diferents punts de vista en els reptes de futur ".









El Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social d'Agbar, que conclou amb aquest acte la seva activitat, va ser creat al gener de 2019 i està format per 15 persones externes a la companyia i referents en el seu àmbit d'experiència. Al llarg de 2020, el Consell Assessor ha continuat amb la tasca iniciada i ha celebrat 4 sessions plenàries, 2 sessions monogràfiques i 22 sessions de treball i tallers en format digital. En l'acte d'aquest dimarts s'han presentat els resultats principals fruit d'aquest grup de treball.





ELS DESAFIAMENTS PRESENTS I FUTURS





Durant l'acte, en una primera taula rodona s'han contextualitzat quins són els reptes principals en què s'ha centrat l'activitat del Consell Assessor aquest any.













Tomàs Molina, cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya i professor associat de la Universitat de Barcelona, ha parlat de la necessitat d'abordar el canvi climàtic i de el paper de la gestió de l'aigua: "L'aplicació de tecnologia en el cicle de l'aigua ha de permetre que l'aigua, després de passar per les nostres ciutats, pugui ser reutilitzada per assegurar la seva subministrament en el futur ".













Per la seva banda, Marta Cassany, Secretària d'Afers Socials i Famílies de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha posat el focus en l'impacte que tindrà la COVID-19 més enllà de l'àmbit sanitari, i ha afirmat que "davant les dures conseqüències de la pandèmia, caldrà estar atents i disposats a impulsar accions valentes que ajudin a fer front a el creixement de la vulnerabilitat ".





Cassany ha posat el focus en la seva intervenció en què segons les dades analitzades de l'2019 des de l'Observatori Català de la pobresa "el 23% de la població catalana es troba en risc de pobresa", sobretot, ha remarcat Cassany "a les Terres de l' Ebre i els voltants de el riu Segre "tot i que segons ella es donen" desigualtats també en altres municipis catalans ".





Ha incidit també que són les "dones, els joves i els immigrants loso més afectats per aquesta crisi", de fet "ser dona és un risc de pobresa donada la invisibilitat que li dóna el patriarcat". Pel que per a ella "el futur de les polítiques socials en Catalunya passarà per redestribuir i desplegar entre d'altres, la Renda Garantida i el Pla de pobresa energètica".













Felip Camps, director general de l'Associació Educativa Itaca de l'Hospitalet de Llobregat, ha assegurat: "El sector privat contribueix decisivament a mitigar els efectes de la pandèmia, i les aliances públic-privades amb les entitats socials donen com a resultat projectes multiplicadors que aporten seguretat a la ciutadania ".





LES OPORTUNITATS AMAGADES ALS REPTES MEDIAMBIENTALS





Un dels eixos en què s'ha centrat l'activitat del Consell Assessor d'Agbar és la resposta als reptes mediambientals, especialment des de la gestió de l'aigua. En aquest àmbit, una de les iniciatives d'Agbar que s'ha reforçat amb les contribucions del Consell Assessor és la transformació de les plantes depuradores en ecofactoríes: instal·lacions que reutilitzen el 100% de l'aigua, que produeixen l'energia que consumeixen i que minimitzen els residus generats, amb un impacte positiu en l'entorn que les envolta i en la conservació de la biodiversitat.













En aquest aspecte, Ramon Folch, Socioecòleg i President d'ERF (Estudi Ramon Folch i Associats) ha afirmat que "cal adoptar formes de producció, distribució i consum que siguin resilients: és hora d'implementar l'economia circular, també en el cicle de l' aigua ".





Així mateix, Victòria Eugenia Martínez Fraile, Exdirectora de la Fundació Agbar, ha parlat de la garantia de l'aigua com a garantia de salut: "La preservació dels ecosistemes naturals i, especialment, de les grans reserves d'aigua del planeta i la lluita contra el canvi climàtic han de ser, més que mai, una prioritat ".









Per la seva banda, Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya, ha posat en valor entre la recuperació sostenible i l'ocupació verda: "Cal impulsar un canvi de model productiu basat en el coneixement, la sostenibilitat i la circularitat, amb una aposta per transformar estructuralment l'economia i crear ocupació verda de qualitat al territori ".





















Per la seva banda, Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, ha posat el focus en l'impacte que tindrà la COVID-19 en el contracte més enllà de l'àmbit sanitari: "Caldrà analitzar l'impacte de la pandèmia en les polítiques públiques realitzades des de les institucions, en particular, les de naturalesa social, i posar en valor la necessitat de cooperació publicoprivada per garantir els serveis essencials com l'aigua ".





CONSTRUIR EL HUB DE L'AIGUA A BARCELONA TEIXINT ALIANCES.





En el marc de l'activitat de el Consell Assessor d'Agbar, hi ha hagut consens entre tots els membres en la necessitat de promoure les aliances per aconseguir major impacte dels projectes.

















Un dels projectes que ha posat en marxa és la creació d'un hub sobre coneixement de l'aigua a Barcelona, que un un ecosistema d'innovació, tecnologia i formació amb un espai obert per a la ciutadania, amb voluntat de sumar esforços













Jordi Hereu, President de Idencity i President d'Hispasat, va afirmar que "l'àrea metropolitana de Barcelona compta amb infraestructures, coneixement i empreses de referència per esdevenir un hub a escala mundial de la gestió de l'aigua".













Per a Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball, "la realització de grans projectes transformadors fa imprescindible la col·laboració entre les administracions públiques i l'empresa privada per respondre als Objectius de Desenvolupament Sostenible".













Per la seva banda, Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, ha afirmat que "els acords entre cadascuna de les parts permetran generar ocupació de qualitat en un sector prioritari com és l'aigua i consolidar les bases per construir un model de societat equitatiu , solidari, competitiu i resilient, sobretot en el context de crisi en què estem immersos ".













Anna Merino, directora de Strategy & Economics de PwC, ha parlat de la necessitat d'invertir en infraestructures a partir de l'preu de l'aigua: "Tenir unes tarifes adaptades a costos seguint els principis i les bones pràctiques europees permet als operadors invertir en infraestructures que garanteixin l'eficiència, la millora de el servei i la sostenibilitat mediambiental ".





CAL UN PACTE SOCIAL QUE POTENCIÏ LA SOLIDARITAT I L'OCUPACIÓ DE QUALITAT





Per tal de transformar el model de gestió de l'aigua i respondre als reptes actuals de la ciutadania, des Agbar, i amb la guia de el Consell Assessor, s'està impulsant el pacte social, una iniciativa que busca actuar en tres eixos: la solidaritat, per garantir l'accés a l'aigua a tots els col·lectius vulnerables; l'ocupació, per generar llocs de treball de qualitat, i la reconstrucció verda, per impulsar la transició ecològica.













Sobre aquesta proposta, Miquel Roca, Soci fundador i president de Roca Junyent, ha afirmat que "la sostenibilitat, entesa com un compromís bàsic de tots els operadors de mercat, demana aprofundir en el fet que un pacte social com el que es proposa segueixi endavant ".









Jordi Giró, President de la CONFAVC (Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya), ha apuntat la necessitat d'entendre els conceptes que componen el rebut de l'aigua: "La claredat i la transparència de la informació de la factura són imprescindibles. Agrupar els conceptes en funció de si estan vinculats o no a el cicle de l'aigua representa un bon pas cap a l'assoliment d'una ciutadania més informada ".













Per la seva banda, Pilar Díaz, Professora associada de la Universitat de Barcelona experta en polítiques de discapacitat, ha parlat de la necessitat de garantir l'accessibilitat en l'entorn actual: "En aquests últims mesos, l'augment imparable de la digitalització de les activitats ha provocat una expansió accelerada de recursos, però cal assegurar-se que tothom té accés a ells, té els mateixos drets i les mateixes oportunitats, fomentant l'accessibilitat universal ".













Dolors Camats, directora de la Cooperativa Obrera d'Habitatges Prat de Llobregat, SCCL, ha incidit en la necessitat d'entesa entre totes les parts: "Si alguna cosa hem après de el moment que estem superant és que ningú, cap actor institucional o polític, social o econòmic, pot fer-ho sol. Aquesta necessitat d'entesa ha de ser fruit de la responsabilitat de cada un dels actors implicats, públics, privats o individuals. I el nostre deure és exigir-la ".













A l'acte també ha participat el Dr. Antoni Trilla, cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i assessor científic d'Agbar, que ha destacat "l'actitud activa d'Agbar, anant més enllà de les recomanacions oficials, per garantir la màxima seguretat per als empleats i, a el mateix temps, mantenir la garantia de subministrament d'aigua per a la ciutadania ".









Accés a el document complet: "Evolució i balanç de les recomanacions" del Consell Assessor de Participació. Transparència i Acció Social d'Agbar (en català).

































RESUM DE LES PROPOSTES DEL CONSELL ASSESSOR

























MEMBRES DEL CONSELL ASSESSOR D'AGBAR