Joan Ollé nega les acusacions d'assetjament dels estudiants de l'Institut de Teatre

El director artístic i ja Exdocent de l'Institut de Teatre, Joan Ollé, ha reivindicat "el dret a la presumpció d'innocència, tan fonamental com la llibertat de premsa", després de les acusacions de presumpte assetjament sexual i abús de poder durant 30 anys quan era professor en aquesta institució.





Institut de Teatre (EP)





En un comunicat aquest dimarts, ha agraït les mostres de suport que diu haver rebut i ha lamentat que ja se li hagi jutjat per part de l'opinió pública: "No vull entrar en el ball d'aquest judici paral·lel, mediàtic i de xarxes socials, malgrat que la condemna ja ha estat dictada ".





Ollé ha expressat la seva voluntat de col·laborar per resoldre els fets: "No vull res més que comparèixer com més aviat millor davant els òrgans competents de l'Institut de Teatre i de la Diputació de Barcelona per aclarir aquest assumpte", ha afegit.