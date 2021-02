El Govern recomana a les CCAA a no relaxar les mesures fins que la incidència baixi de 50

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha instat a "no abaixar la guàrdia" tot i la "bona tendència" de la tercera onada de la pandèmia de Covid-19 i ha instat les comunitats autònomes a no accelerar la desescalada fins que la incidència a 14 dies per 100.000 habitants se situï per sota de 50. Segons les dades facilitades per Sanitat aquest dilluns, a hores d'ara es troba a 252.





La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero (EP)









"No podem abaixar la guàrdia. Estem sortint d'aquesta situació de risc extrem però encara preocupa i, per tant, fins que no arribem a xifres d'incidència per sota de 50 no podrem prendre mesures de relaxació", ha ressaltat Montero en roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres.





En aquest context, ha reclamat "que no sigui una desecalada abrupta", sinó "de manera ordenada i pausada" per a "anar fent passos per anar progressivament recuperant la normalitat sense que es posi en risc el nombre de contagis". "Tant de bo no assistim a una quarta onada que tots temem i que, per tant, tots hem d'evitar", ha afegit al respecte.





Montero ha demanat "que no hi hagi presses perquè són males conselleres" i relaxar massa les mesures donaria "lloc a contagis indesitjats". La portaveu ha advertit que una nova onada de la pandèmia comportaria "pèrdues de vida i de salut", pel que ha instat a reduir el més aviat possible les hospitalitzacions per "poder atendre altres patologies".





Per això, i malgrat "la bona tendència de la tercera onada", la portaveu de l'Executiu ha insistit en "les mesures de prudència i precaució" així com en la "seguretat" de la desescalada de les comunitats autònomes.





Sobre les vacunes, Montero ha ressaltat que Espanya "és un dels països amb major ritme de vacunació". "Ahir vam superar els tres milions de dosis. Ens permet mirar amb esperança el futur però aconsella la prudència i ser molt cauts en les mesures de relaxació", ha reblat.