Signat el contracte TMB-Iberdrola per a la primera planta d'hidrogen d'ús públic d'Espanya

TMB i Iberdrola han signat avui el contracte per al subministrament d'hidrogen d'origen renovable a la flota d'autobusos urbans de Barcelona mitjançant una planta que podrà donar servei també a altres flotes de vehicles elèctrics, en la línia d'avançar cap a una nova mobilitat amb zero emissions contaminants.





Reunió entre Iberdrola i TMB (Iberdrola)





Per part de TMB ha signat el conseller delegat, Gerardo Lertxundi, acompanyat del director de la Xarxa d'Autobusos, Jacobo Kalitovics, i el director de l'Àrea de Bon Govern i Assessoria Jurídica, Jaume Garcia. Per Iberdrola ha signat Millán García-Tola, director de la Divisió H2 Verda, al costat de Joaquín Lloret, director comercial a Catalunya, i Adolfo J. Rivera, responsable de Desenvolupament de Negoci i Projectes H2 Verd.





Es formalitza així l'aliança entre TMB i Iberdrola per a la construcció d'una hidrogenera al polígon industrial de la Zona Franca que serà la primera de caràcter públic a Espanya. La planta començarà a construir-se pròximament en un recinte de 5.000 metres quadrats arrendada al Consorci de la Zona Franca. A partir de la seva posada en servei, el proper mes de novembre, la utilitzaran els autobusos de TMB d'aquesta tecnologia i potencialment també altres flotes i indústries de polígon que adoptin l'hidrogen com a solució energètica.





La planta subministrarà hidrogen d'origen renovable, produït per electròlisi, a la flota d'autobusos i tota la demanda addicional local. S'iniciarà així la creació d'un hub d'hidrogen verd en una de les principals zones industrials de Catalunya i Espanya.





Els vuit primers autobusos de pila de combustible

Els primers vehicles a proveir-se en la nova planta seran els vuit autobusos de pila d'hidrogen d'última generació adquirits per TMB l'any passat, que arribaran a Barcelona el novembre de 2021 amb la previsió que s'incorporin al servei a principis del 2022. La seva consum estimat és de 160 quilos diaris, que augmentarà en anys successius a mesura que s'afegeixin unitats d'aquesta tecnologia a la flota, fins als 60 previstos.





L'adopció de l'hidrogen per part de TMB compta amb el suport del programa europeu JIVE 2 de promoció dels vehicles de pila de combustible i zero emissions, cofinançat per la Unió Europea. El projecte s'impulsa amb la col·laboració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).





L'aposta per l'hidrogen forma part de l'opció estratègica de TMB per les energies verdes. La presidenta de la companyia, Rosa Alarcón, l'ha definit com un "projecte il·lusionant" que abasta la planta de càrrega i la compra dels vehicles, i que va "en la línia de l'acompliment dels objectius de descarbonització del transport urbà". "El futur és el transport públic de zero emissions, per fer front a les tres crisis que vivim, la sanitària, l'econòmica i l'ambiental", ha subratllat.





Per Millán García-Tola, director global d'Hidrogen d'Iberdrola, "aquest projecte pioner demostrarà la capacitat de l'hidrogen verd per transformar l'electrificació del transport urbà, promoure la descarbonització de la nostra economia i desenvolupar cadenes industrials innovadores i amb alt valor afegit al nostre país ". "Amb iniciatives amb la que desenvoluparem amb la TMB podem convertir Catalunya i Espanya en referent de l'economia de l'hidrogen i extreure el màxim valor a el recurs renovable disponible al nostre país".





Iberdrola aposta per l'hidrogen verd com a vector de creixement i descarbonització de segments com la indústria i el transport urbà o pesat. La companyia realitza ja diversos projectes a Espanya i el Regne Unit, que permetrà desenvolupar la cadena de valor. A més, ha presentat 53 projectes a el programa Next Generation EU, que s'activarien inversions de 2.500 milions per a la instal·lació en els propers anys d'una potència de més d'1 GW de electrolitzadors i arribar a una producció anual de 60.000 tones / any.