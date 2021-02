Un Mosso evita que li robin les sabatilles d'esports i torni a casa descalça

S'intensifiquen els robatoris, el pillatge i el vandalisme de carrer nocturn al centre de Barcelona a compte de les protestes al voltant de l'empresonament del raper Pablo Hasel i ja no només se circumscriuen a botigues o oficines bancàries, que han decidit protegir amb portes de ferro blindat les vidrieres dels seus aparadors al carrer, sinó que són atacats els propis barcelonins.









Fotografia enviada per la dona que va patir l'intent de robatori a Catalunyapress / @ CP









A partir de certa hora que treballen als voltants de centre tenen serioses dificultats per agafar el transport públic que ja no fa parada en segons quins carrers. Tal va ser el cas aquest dilluns d'una treballadora que es dirigia cap al metro quan a l'alçada de la Gran Via amb Urquinaona un jove de no més de 15 anys i el seu "company" es van fixar en les seves sabatilles esportives i literalment es van llançar a llevar-li la de el peu dret embrancar en un estira-i-arronsa "subrealista" amb l'afectada.





Eren les 20 hores d'aquest dilluns i des de feia diverses hores dotacions dels Mossos començaven a blindar la ciutat preparant-se per una nova nit d'altercats, en una jornada la seva, on entre les seves tasques s'afegeix l'acompanyament i protecció de ciutadans als voltants de les protestes violentes.





En aquells moments un dels Mossos adonant de l'intent de robatori, va decidir socórrer la treballadora agafant per l'espatlla i custiodian-la fins al metro més proper.





L'afectada amb un "ensurt de mort" al cos no se'n sabia avenir i en declaracions a Catalunyapress afirmava "si aquest Mosso no m'ajuda em vaig descalça a casa. En el forcejament m'han fet mal a la perdi. Però on estem arribant ?. Això és defensar la llibertat d'expressió que et robin el calçat a el tornar a casa després d'estar treballant tot el dia? ".





Els veïns de Barcelona també comencen a estar farts del que cada nit passa a la ciutat i s'encaren barri a barri amb els violents, defensant el moviliari urbà, als seus veïns i els seus propis habitatges, cotxes i motos dels focs provocats i intencionats . Fins quan hauran de suportar tot això ?.





Seguirem informant ...