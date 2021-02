Alguns països rics estan boicotejant la distribució equitativa de les vacunes contra el Covid-19, denuncia l'OMS

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha acusat "alguns països amb alts ingressos" de boicotar el mecanisme COVAX, a partir del qual es pretén distribuir de manera equitativa les vacunes contra el coronavirus.





Vacuna Covid-19 (EP)





"Actualment, alguns països amb alts ingressos estan signant contractes amb els fabricants de la vacuna que soscaven els acords que el COVAX té en vigor i redueixen el nombre de dosis que el COVAX pot comprar", ha denunciat en una conferència de premsa aquest dilluns a Ginebra (Suïssa).





Tedros ha criticat que els diners no són l'únic obstacle al qual s'enfronten els països més pobres per poder accedir als vaccins. "Només podrem subministrar les vacunes als països més pobres si els països rics cooperen i respecten els acords del COVAX", ha carregat durament.





Així, ha reivindicat que "no és caritat", sinó epidemiologia. "Com més temps circuli el virus, més oportunitats tindrà de canviar i els vaccins seran menys eficaços. Per això, a tots els països, també als més rics, els interessa garantir que els sanitaris, la gent gran i altres grups de risc siguin els primers a rebre'l a tot el món", ha dit.





Per aconseguir-ho, ha apuntat que cal "més finançament, que els països comparteixin les dosis immediatament, que els fabricants donin prioritat als contractes amb el COVAX i un augment significatiu de la producció de vacunes". "N'hi haurà prou per a tothom. Però ara com ara i durant la resta d'aquest any, seran un recurs limitat", ha reblat.





D'altra banda, Tedros ha celebrat que diversos països del Grup dels Set (G-7) i la Unió Europea (UE) es comprometessin a aportar 4.300 milions de dòlars per finançar la distribució equitativa de vacunes, diagnòstics i teràpies. Diversos països del G-7 també s'han compromès a compartir les dosis amb el COVAX.