La BWAW reunirà 50 speakers de primer nivell

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles i que se celebrarà de forma virtual el 3, 4 i 5 de març, reunirà 50 speakers de primer nivell de diferents àmbits i amb perfils molt diferenciats. Tots ells es distribuiran en 10 sessions de diverses temàtiques amb l'objectiu d'accelerar i dinamitzar la paritat de gènere i aconseguir la igualtat d'oportunitats de la dona en el sector industrial a nivell local i global.









L'esdeveniment, que es caracteritza pel seu caràcter transformador i per dirigir-se a un ampli públic, tant femení com masculí, comptarà amb la participació de rellevants figures com les de José Luís Rodríguez Zapatero, expresident del Govern; Clara Arpa, presidenta del Pacte Mundial de Nacions Unides per a Espanya; i Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España.





Un esdeveniment paritari amb dones líders i pioneres

Al llarg dels tres dies de BWAW es posarà en valor el paper de la dona en el sector industrial i empresarial de la mà de dones referents en el seu sector i també pioneres en àmbits tradicionalment masculins. En aquest sentit, destaquen Mercè Conesa, presidenta de Port de Barcelona; Begoña Lasagabaster, representant de l’ONU Dones a Tunísia i Líbia; i Lucía Pombo, pilot d'avions i influencer.





En línia amb la intenció de Consorci de la Zona Franca de Barcelona d'involucrar tots dos gèneres per aconseguir una transformació real, el panell de speakers de BWAW està compost de forma paritària. En aquest sentit, l'esdeveniment inclou també importants veus masculines com les de Jesús Hernández, director d'Accessibilitat i Innovació de la Fundació Once; Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Miguel Lorente, professor de medicina legal i assessor del vicerectorat d'Igualtat, Sostenibilitat i Inclusió de la Universitat de Granada; així com Jorge Brown, vicepresident de l’Advanced Leadership Foundation.

Blanca Sorigué, directora general d'CZFB, posa en valor la gran varietat de perfils que formaran part de l'esdeveniment i que "permetran abordar la problemàtica des de diferents perspectives".





BWAW fomenta el networking

Totes les sessions de l'esdeveniment es retransmetran des dels platós de RTVE Catalunya a Sant Cugat de Vallès i de RTVE a Madrid i es podran seguir des del web de BWAW, que comptarà també amb una eina de networking digital per a tots els participants. Així, el CZFB i la Fundació Incyde, en collaboració amb el Consell de la Dona de la Zona Franca, busquen fomentar la interacció per impulsar solucions i projectes que permetin generar un progrés en la igualtat de gènere.

Sorigué apunta a la necessitat de generar aliances per afavorir la implementació d'accions que promoguin el paper de la dona en l'àmbit industrial i empresarial i assenyala com "l'eina de networking digital posarà en contacte a persones de sectors diferents amb una mateixa voluntat, la de contribuir al progrés de la igualtat de gènere". En aquest sentit, Sorigué també posa l'accent en la implicació de CaixaBank, l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i Woman com a partners d'aquesta primera edició de BWAW.