Antoni Cañete, elegit president de Pimec després de guanyar les eleccions amb el 83% dels vots

El fins ara secretari general de Pimec, Antoni Cañete, ha estat elegit president de Pimec després de guanyar les eleccions de la patronal amb el 83,31% dels vots --amb 3.097 d'un total de 3.717--.





Antoni Cañete votant en una seu de Pimec (EP)









La candidatura independentista alternativa Eines Pimec, liderada per Pere Barris i recolzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha obtingut el 16,11% dels suports per part dels membres de Pimec --amb 599--.





En les eleccions, en què han participat un 45,9% dels integrants de Pimec, ha estat escollida també la nova junta composta per 93 integrants de la candidatura 'Activisme empresarial'.





Aquest dimarts 23 de febrer s'han celebrat les primeres eleccions de la patronal en la qual hi ha hagut un candidat alternatiu a la presidència, després que el seu anterior president, Josep González, s'hagi mantingut 23 anys en el càrrec.





El director de Treball de Pimec, Josep Ginesta, ha sostingut que durant la jornada electoral no hi ha hagut cap incident i que la votació s'ha produït amb totes les garanties i d'acord amb el reglament intern i la normativa electoral.





Durant la jornada de votació, la seu de Pimec a Barcelona s'ha vist col·lapsada amb cues de desenes de membres de la patronal a l'espera de poder dipositar el seu vot, que Cañete ha atribuït a un nivell "absolutament desbordant" de votació.





LLARGA JORNADA





La votació estava previst que s'acabés a les 17 de la tarda però finalment s'ha allargat fins passades les 22 del vespre per part dels dos candidats, que tenien un gran nombre de vots delegats per la situació de la Covid-19 que ha impedit que molts membres puguin anar presencialment.





Pere Barris ha criticat l'organització durant la jornada i ha assenyalant que "el problema ha estat que Antoni Cañete ha dipositat des de les 10.00 hores els seus vots col·lectius delegats", el que l'ha portat unes dues hores.





Pel candidat independentista "no és lògic que la gent que ha anat presencialment hagi hagut de votar després de les persones que havien delegat el seu vot".