Iberdrola esquiva el Covid-19 i obté uns beneficis rècord de 3.610,7 milions el 2020

Iberdrola va obtenir un benefici net rècord de 3.610,7 milions d'euros el 2020, cosa que representa elevar un 4,2% els guanys de 2019 en un exercici complex marcat per la crisi sanitària del coronavirus.





Ignacio Galán (Iberdrola)





El creixement seria del 10%, si s'exclou l'impacte del Covid-19, que va ser de 238 milions d'euros durant l'exercici. En 2021, la companyia estima assolir un benefici net d'entre 3.700 i 3.800 milions d'euros, ha informat l'energètica.





Els progressos registrats en totes les activitats de grup van situar el seu benefici brut d'explotació (Ebitda) subjacent a 10.715.000 d'euros el 2020, amb un creixement del 8%, si s'exclou l'impacte de 218 milions del Covid-19 i l'efecte de l' tipus de canvi, que va ser de 487 milions d'euros.





Per negocis, el 75% de l'import total procedeix d'àrees regulades (xarxes) i renovables, mentre que, per geografies, un 76% prové de països amb ràting 'A'. L'eòlica marina aporta 585 milions d'euros en aquest capítol, després de créixer un 72%.





Les inversions del grup van aconseguir la xifra rècord de 9.246.000 d'euros en l'exercici, un 13% més a les de l'exercici anterior. El 91% d'aquest volum es va destinar al desenvolupament de nous projectes renovables i xarxes elèctriques per accelerar la recuperació, en línia amb l'estratègia del grup.





El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha subratllat que el grup ha posat el seu balanç "al servei de la recuperació, amb inversions rècord de més de 9.200 milions i adjudicacions a més de 22.000 empreses per 14.000 milions d'euros, les majors de la nostra història , per sostenir 400.000 llocs de treball en els nostres subministradors ".





"En aquesta dècada, preveiem realitzar inversions per 150.000 milions d'euros per triplicar la nostra capacitat renovable i duplicar els nostres actius de xarxes", va afegir.





CREIX UN 5% EL DIVIDEND.





Aquest creixement en els resultats permet a Iberdrola proposar una retribució a l'accionista amb càrrec al 2020 de 0,42 euros per acció, un 5% més que el 2019.





Així, el consell d'administració proposarà en junta d'accionistes l'aprovació d'un repartiment de dividend complementari, de 0,252 euros per acció, que se sumaran als 0,168 euros abonats en concepte de dividend a compte. Per 2021, la companyia preveu la distribució d'un dividend de 0,44 euros per acció.





La companyia va millorar també les principals ràtios financeres i va reforçar la solidesa del seu balanç. D'aquesta manera, el flux de caixa o flux de caixa operatiu es va situar en 8.191,6 milions d'euros, després de créixer un 1,6%, i el deute es va reduir un 6,4%, fins als 35.142.000 d'euros.





Malgrat el context complex de la pandèmia, el grup presidit per Ignacio Sánchez Galán va instal·lar 4.000 nous megawatts (MW) al llarg de l'any passat -gairebé 3.000 MW renovables- i va arribar als 35.000 MW de capacitat instal·lada renovable.





D'aquesta manera, les emissions d'Iberdrola es van reduir un 11% el 2020, fins a situar-se en 98 grCO2 per kWh i confirmen el seu compromís de convertir-se en una companyia neutra en carboni a Europa el 2030.





A més, va augmentar la seva cartera de projectes en 25 GW, fins als 74,4 GW. Així, l'energètica compta ja amb 17,4 GW verds en construcció i desenvolupament, dels quals 8,7 GW corresponen a noves instal·lacions solars, 4,5 GW a eòlica terrestre, 2,6 GW a eòlica marina, 1,2 GW a hidroelèctrica, i 400 MW a bateries.





IMPULS DE LA EÒLICA MARINA





En aquest impuls per les renovables, l'eòlica marina es va confirmar com un dels vectors de creixement del grup, que compta amb 1,3 GW instal·lats d'aquesta tecnologia i la triplicarà amb la construcció en l'actualitat de 2,6 GW, sense costos d'emplaçament. La cartera actual de 'offshore' suma 19 GW, dels quals 9 GW estan preparats per a la seva construcció i 10 GW previstos per al seu desenvolupament a Suècia, Japó, Polònia i Irlanda.





El 2020, els projectes eòlics marins van contribuir a l'Ebitda amb 585 milions d'euros, després de créixer un 72%; aportació que ascendirà fins als 2.300 milions d'euros en 2030.





CAIGUDA DE BENEFICI I EBITDA A ESPANYA I AUGMENT DE LES INVERSIONS





Per mercats, la pitjor evolució a Espanya es va veure compensada pel creixement internacional, que aporta i a dos terços l'Ebitda. La demanda elèctrica a la Península Ibèrica va caure un 5,1% condicionada per la crisi del Covid-19.





Així, Iberdrola a Espanya va reduir el seu Ebitda un 5% i un 13% el seu benefici net el 2020. Malgrat aquesta evolució, les inversions augmenten un 21%, fins a 2.100 milions d'euros.





INVERSIONS DE FINS 150.000 MILIONS A 2030





El grup va llançar el 2020 un pla inversor històric a 2025 de 75.000 milions, que ara s'amplia fins als 150.000 milions d'euros d'inversió fins al 2030.





Estima que aquest increment de l'esforç inversor li permetrà arribar a una potència instal·lada de 95 GW a la fin de la dècada -multiplicarà l'actual per dos fins als 60 GW en 2025- i una base d'actius regulats de 60.000 milions d'euros, que seran 47.000 milions el 2025.





El creixement dels propers anys vindrà també de la mà de l'augment de la seva base de clients. El 2020, Iberdrola va registrar 43,8 milions de contractes, que preveu elevar a 48.500.000 a finals de 2021. I seran aproximadament 60 milions el 2025 i uns 70 milions el 2030.





Un altre important vector de creixement serà l'hidrogen verd. Iberdrola ja desenvolupa diversos projectes que permetran la descarbonització de la indústria i el transport o mobilitat pesada a Espanya i el Regne Unit i desenvolupar cadena de valor. La companyia ha presentat, a més, 53 projectes al programa Next Generation EU, que s'activarien inversions de 2.500 milions per a arribar a una producció anual de 60.000 tones a l'any.





INCREMENT DEL 90% DEL DIVIDEND ENTRE 2019 I 2030





D'aquesta manera, les inversions previstes i l'evolució dels negocis a 2030 permetrien a Iberdrola aconseguir un benefici net de 5.000 milions d'euros a 2025 i del voltant de 7.000 milions a 2030.





Alineat amb els resultats, evolucionarà la retribució a l'accionista, amb un dividend previst de 0,56 euros per acció per al 2025 i del voltant de 0,75 euros per títol en 2030.





Aquesta política de dividend representa un increment de la remuneració a l'accionista del 40% en el període 2019-2025 i d'aproximadament el 90% entre 2019-2030.