Endesa multiplica per més de vuit els seus beneficis el 2020

Endesa va obtenir un benefici net atribuït de 1.394 milions d'euros el 2020, cosa que representa un increment del 715,2% respecte als 171 milions d'euros que va guanyar en un 2019 en el qual va dur a terme dotacions per més de 1.800 milions de euros per l'avançament del tancament del carbó.





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas (EP)





Segons ha informat l'energètica, aquest benefici de 2020 inclou un deteriorament dels actius de generació en els territoris no peninsulars de 253 milions d'euros.





Per la seva banda, el benefici ordinari net del grup, que és la base per al repartiment del dividend, va arribar als 2.132.000 d'euros el 2020, fet que suposa un 36% més i millorar les previsions anunciades per la companyia.





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va destacar que el grup ha aconseguit "un sòlid comportament operatiu i financer en un exercici que ha estat ple de desafiaments a tots els nivells derivats de l'impacte de la pandèmia".





Els ingressos d'Endesa al llarg de l'any passat van ascendir a 17.560 milions d'euros, amb una caiguda del 12,9% enfront dels 20.158.000 d'euros de 2019.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'elèctrica a tancament del 2020 es va situar en els 3.783.000 d'euros, amb un descens del 1,5% respecte a l'exercici anterior.





Mentrestant, les inversions brutes del grup dirigit per José Bogas durant 2020 van arribar als 1.846 milions d'euros, amb una retallada del 16,2%.





Pel que fa al deute net de la companyia, a tancament del 2020 era de 6.899.000 d'euros, xifra que millora la previsió inicial. El cost mitjà del deute es redueix sobre el nivell de 2019, des del 1,8% al 1,7%. La ràtio de deute brut sobre ebitda puja d'1,7 a 1,8 vegades.





UN DIVIDEND DE 2,014 EUROS PER ACCIÓ, UN 37% MÉS





Pel que fa a la retribució als seus accionistes, el creixement en el benefici net ordinari permetrà a Endesa distribuir un dividend de 2,014 euros per acció, un 37% per sobre al de l'any anterior.





L'elèctrica, participada en un 71% per la italiana Enel, repartirà el 100% del seu benefici ordinari net de 2020 entre els seus accionistes. Des 2021 emprendrà un nou camí de progressiva reducció del'payout' des del 80% per al present exercici, fins al 70% anunciat per 2022 i 2023 per adequar a l'increment de la inversió prevista per als propers anys, amb un esforç inversor de 7.900 milions entre 2021 i 2023 i 25.000 milions fins a l'any 2030.





"Mantenim la nostra senda de descarbonització, digitalització i d'impuls a l'electrificació en base a d'uns sòlids resultats que ens permetran, a més, distribuir un dividend realment excel·lent en l'actual conjuntura", va afegir Bogas.