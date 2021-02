L'Agència Tributària va obrir una inspecció a Joan Laporta per no declarar 10,15 milions d'euros facturats a Zeromax Gmbh, el grup empresarial de Gulnara Karimova, filla de l'dictador de l'Uzbekistan Islom Karimov. En el moment dels pagaments, Laporta encara era el màxim responsable de l'FC Barcelona (2003-2010).





Els diners va arribar al seu compte després de signar un acord que incloïa la celebració d'un amistós entre el Barça i un equip uzbek vinculat a la pròpia Karimova, el FK Bunyodkor, i el desplaçament de Leo Messi i altres estrelles de la plantilla a aquest país per participar en exhibicions i altres actes promocionals.









Hisenda va obrir una inspecció a Laporta per no declarar 10 milions d'Uzbekistan. @EP





Hisenda va concloure que Laporta havia eludit el pagament d'impostos per una quantitat propera a tres milions d'euros, segons han confirmat al Confidencial fonts del seu entorn.





El diari recorda que els fets es van precipitar després d'un partit amistós precisament a l'Uzbekistan.





En el seu moment, l'expresident de l'entitat barcelonista i candidat a les eleccions del proper 7 de març ja va mostrar la seva indignació per la publicació d'informacions "de manera reiterada, tretes de context, mitges mentides i atemptats a l'honor ia la intimitat" que li "van causar importants danys morals". "Es tracta d'una estratègia de manual per desprestigiar-me", va emfatitzar en el moment àlgid dels desencontres, en el si de el club blaugrana, amb actors de l'barcelonisme com el seu propi successor, Sandro Rosell.