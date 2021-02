Sánchez anuncia un nou fons 11.000 milions destinat al turisme, l'hostaleria i el petit comerç

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres davant del Ple de Congrés que el Govern aprovarà pròximament un nou fons de 11.000 milions d'euros per a "noves actuacions per a empreses, pimes i treballadors autònoms" del turisme, l'hostaleria i el petit comerç.





Pedro Sánchez (EP)





En la seva intervenció per informar a la Cambra de l'aplicació del vigent estat d'alarma, Sánchez ha assegurat que amb aquests recursos es buscarà "reforçar la solvència dels balanços", facilitar el retorn de l'activitat, "fer les inversions necessàries" i la contractació de treballadors.





El president de Govern ha destacat que, des de l'inici de la pandèmia, l'Executiu s'ha compromès a recursos el 20% del PIB en "un exercici de protecció mai abans vist", entre finançament a través dels avals públics de l'ICO, el sistema de protecció d'ocupació dels ERTE i transferències a les comunitats autònomes.





"Només el pagament dels salaris dels ERTEs i les prestacions puja a uns 40.000 milions d'euros d'ajudes directes", ha assegurat Sánchez.





Així mateix, ha assegurat que les transferències a les comunitats autònomes des de l'inici de la pandèmia supera els 24.000 milions d'euros, concebudes per reforçar l'atenció sanitària però també, ha dit, per injectar ajudes directes a l'ésser les administracions més properes i coneixedores de l'impacte de les restriccions aplicades i, per tant, les compensacions que s'havien de derivar.