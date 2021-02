El preu de l'habitatge nou segueix pujant a Catalunya malgrat el Covid

Els preus de l'habitatge nou a Catalunya van créixer un 6,3% el 2020 tot i els efectes de la pandèmia de coronavirus en el sector immobiliari, situant l'import mitjà en els 3.864 euros per metre quadrat útil.





Panoràmica de Barcelona (EP)





Així ho indica l' 'Estudi de l'oferta d'habitatge de nova construcció a Catalunya el 2020' publicat aquesta setmana per part de l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya (APCE), que afegeix que l'increment de preus es deu a l'augment de la demanda d'obra nova i a una reducció de l'oferta del 27% en comparació amb l'any anterior (passant de 8.376 registrades en 2019-6098).





El director general d'APCE, Marc Torrent, ha assenyalat en declaracions que els clients s'ha adonat del que és tenir un habitatge de qualitat en temps de crisi i "l'obra nova té un paper rellevant en això perquè presenta tipologies d'habitatge més grans, de millor qualitat i elements exteriors afegits ", com una terrassa o un jardí.





TIPOLOGIA DE L'OFERTA DE PISOS





L'estudi, que ha analitzat un total de 99 municipis a Catalunya amb 1.013 promocions d'habitatges, assenyala també que els nous pisos el 2020 són de menor grandària, de manera que un 40,3% del total disposen de tres dormitoris i dos banys, mentre que el 35,1% disposen de zona de jardí.





La tendència del creixement de preus així com el trasllat a llars més petites en obra nova no correspon amb els efectes generalitzats de la pandèmia en el mercat immobiliari --que van a la inversa--.





Això passa perquè els còmputs estadístics que s'utilitzen en obra nova tenen en compte el moment del registre de la propietat, que sol passar amb any i mig d'antelació, com explica Torrent: "Les dades que apareixen actualment són les compres d'habitatge nou que es van fer reflectides sobre plànols fa any i mig ".





No obstant això, els pisos de segona mà sí que han pogut veure una afectació a la baixa dels preus de l'habitatge el 2020, encara que menor de la que s'esperava en l'inici de la crisi.





Així ho ha explicat president de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i ceo de Tecnotramit, Vicenç Hernández, assenyalant que "quan va començar la crisi hi havia un consens que baixarien els preus un 10% i finalment ho han fet sobre maig 1 % ".





BAIXEN LES COMPRAVENDES UN 19,7%





Tenint en compte el conjunt de tipologies del habitatges i segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les compravendes en 2020 van baixar a Catalunya un 19,7% en comparació amb l'any anterior.





El gerent de la Cambra de Propietat Urbana, Òscar Gorgues, ha assenyalat que "la baixada de compres de l'habitatge no és excessivament dolenta, tenint en compte l'afectació que es va viure arran de la crisi del 2008", quan hi havia més oferta i demanda especulativa.





El directiu de la càmera també recorda que en el pitjor any de la crisi la caiguda del preu de l'habitatge va arribar al 30% mentre que el nombre de compravendes va arribar fins a les 43.015 unitats --en 2020 no s'ha baixat de les 65.000 habitatges, tot i haver tancat l'activitat durant tres mesos per les restriccions--.





Segons la directora de comunicació de Fotocasa, Anaïs López, les tipologies d'habitatge més demandades en 2020 en els municipis de la província de Barcelona van ser els apartaments (52%), la casa-xalet (49%), la casa adossada (30% ) i les finques rústiques (22%), mentre que l'interès pels habitatges de segona mà situades fora de la ciutat es va incrementar un 9,8% respecte a l'any anterior.





RECUPERACIÓ DE L'ESTABILITAT





Sobre la recuperació de l'estabilitat en el mercat immobiliari, especialment el de segona mà, Hernández concreta que és possible que sigui a finals de 2021 o el 2022, però que tot dependrà de tres factors.





Aquests es basen en que l'efecte de la vacuna a la sanitat faci efecte, que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) no acabin engreixant les dades de l'atur i que disminueixi la "hiperregulació" que allunya els inversors.





D'altra banda, Catalunya s'ha vist més afectada en la compravenda d'habitatges el 2020 que el conjunt d'Espanya (17,7%), segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, "per la llei de contenció del preu del lloguer , a més de l'afectació a la baixa de la inversió estrangera en el territori ".





Els experts també indiquen que aquests mateixos motius han portat, a més, a la ciutat de Barcelona a ser l'únic gran municipi de Catalunya on el preu en obra nova també s'ha vist reduït (en un 3,2%).





TRANSMISSIONS D'HABITATGES A CATALUNYA





Segons les dades difoses dilluns passat per l'INE, Catalunya va realitzar 1.084 transmissions d'habitatges per cada 100.000 habitants --per darrere de la Comunitat Valenciana (1.469), la Rioja (1.306), Múrcia (1.258), Andalusia (1.254) i Cantàbria (1.213) -.





Sumant les finques urbanes --domicilis i altres immobles de naturalesa Urbana-- i les rústiques, el total de finques transmeses a Catalunya va ser el 2020 de 241.403, fet que suposa un descens interanual del 22,38%.