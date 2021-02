Detingut un home de 58 anys per asfixiar fins la mort el seu oncle

Guàrdia Civil (Arxiu EP)





Un home de 58 anys ha estat detingut aquest dimecres a Mallorca com a presumpte autor de la mort del seu oncle, després de confessar haver-ho asfixiat, segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil.





Ha estat l'home qui s'ha posat a disposició de les forces de seguretat informant que aquest dimarts havia asfixiat al seu oncle, de 78 anys, al seu domicili al municipi d'Inca.





L'avís ha tingut lloc cap a les 08.00 hores d'aquest dimecres. La Guàrdia Civil s'ha desplaçat fins al domicili i ha trobat el cos sense vida d'un home.





Les fonts consultades han puntualitzat que cal esperar a l'autòpsia per confirmar les causes de la mort i corroborar la versió del detingut. Tant la víctima com el presumpte homicida són de nacionalitat espanyola.