L'Hospitalet estrena una nova versió de l'aplicació L'H Ben Net per incidències

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha estrenat una nova versió de l'aplicació per a dispositius mòbils L'H Ben Net, ara anomenada L'H Ben Fet, que servirà per comunicar incidències i sol·licituds ciutadanes relacionades amb l'espai públic i no només amb la neteja.





Captura de l'app a Google Play





D'aquesta manera, s'amplia la funcionalitat de l'aplicació a aspectes com la xarxa de semàfors, l'enllumenat públic, el mobiliari urbà, l'arbrat, els elements d'oci i esport, les àrees de gossos i les escales mecàniques, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.





Aquesta nova versió, que es pot descarregar des del catàleg d'aplicacions de l'Ajuntament (www.lh.cat/apps/) i des IOS i Android, permetrà als serveis municipals "poder actuar d'una manera més àgil i eficient per resoldre qualsevol tipus d'eventualitat en l'espai públic ".





L'aplicació manté la funcionalitat de la versió anterior relacionada amb l'accés a la informació dels serveis de neteja planificats propers a la localització on se situa la persona usuària, el servei de recollida de mobles i eines antigues i les deixalles municipals.





L'Ajuntament preveu que en futures versions de l'aplicació s'ampliï la funcionalitat respecte al nombre d'incidències i peticions, i també en les accions que ara permet realitzar.