Puigdemont demana a l'Eurocambra no acceptar la "pressió espanyola" per aixecar-li la immunitat

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat aquest dimecres a l'Eurocambra que no accepti la "pressió espanyola" per aixecar-li la immunitat europarlamentària i també la dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.





Carles Puigdemont (EP)





Així ho ha manifestat en roda de premsa al Parlament Europeu, acompanyat de Comín i Ponsatí, després que la comissió d'Assumptes Jurídics de Parlament europeu aprovés dimarts l'informe que demana aixecar la immunitat, tal com ha sol·licitat el Tribunal Suprem a l'Eurocambra per poder jutjar el polític independentista a Espanya.





"La decisió de la comissió era previsible però no per això deixa de ser lamentable. Hi ha hagut una reacció política de satisfacció des del partit feixista Vox, PP, PSOE i Cs, que la presideix. Això Demostra el que intentem explicar des de primer moment, la naturalesa política d'aquest procediment ", ha lamentat.