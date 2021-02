Alerten sobre una campanya de correus fraudulents que suplanten a Lidl per robar dades bancàries

S'ha detectat una campanya d'enviament de correus electrònics que suplanten la identitat de Lidl. L'objectiu és redirigir la víctima a través d'un enllaç facilitat en el missatge de l'correu a una pàgina web fraudulenta (phishing). Aquesta web sol·licita a l'usuari omplir un formulari i així poder optar suposadament a un robot de cuina per molt poca quantitat de diners, però no sense abans facilitar les seves dades personals i bancàries.









Solució





Si has rebut un correu electrònic d'aquestes característiques, has accedit a l'enllaç i facilitat les dades de la teva targeta de crèdit, contacta el més aviat possible amb la vostra entitat bancària per informar-los del que havia passat. A més, et recomanem romandre atent i monitorar periòdicament la informació que hi ha publicada sobre tu a Internet per evitar que les vostres dades privades estiguin sent utilitzats sense el teu consentiment.





Si, després de fer egosurfing (és a dir, una recerca del teu nom i altres dades personals en el cercador), trobes alguna cosa que no t'agrada o s'està oferint indegudament informació sobre tu, pots exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió al tractament de les teves dades personals. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades et proporciona les pautes perquè els puguis exercir.





Evita ser víctima de fraus tipus phishing seguint les nostres recomanacions:





- No et fiïs dels correus electrònics d'usuaris desconeguts o que no hagis sol·licitat, elimina'ls de la teva safata d'entrada.





- No contestis en cap cas a aquests correus.





- Tingues sempre actualitzat el sistema operatiu i l'antivirus del teu dispositiu. En el cas de l'antivirus, a més s'ha de comprovar que estigui actiu.





- En cas de dubte, consulta directament amb l'empresa o servei implicat o amb terceres parts de confiança, com són les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) de INCIBE.





A més, tingues sempre en compte els següents consells:





- Escriu directament l'URL del servei al navegador, en lloc d'arribar a la web a través d'enllaços disponibles des de pàgines de tercers, en correus electrònics o en missatges de text.





- No facilitis les teves dades personals (número de telèfon, nom, cognoms, adreça o correu electrònic) o bancaris en qualsevol pàgina. Informa't prèviament i llegeix els textos legals del web per descartar un possible mal ús de les teves dades.





- Desconfia de promocions en línia que requereixin facilitar informació personal.





- En cas d'accedir a un servei des de la seva aplicació, revisa que tinguis instal·lada l'aplicació legítima i que els permisos proporcionades siguin adequats.