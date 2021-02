La pandèmia multiplica les consultes de nens i adolescents per alteracions de la son

La situació de pandèmia prolongada ja durant un any i la incertesa de no saber quan finalitzarà aquesta situació ha repercutit psicològicament en nens i adolescents i "ha multiplicat" les consultes mèdiques per alteracions de la son en aquests col·lectius.





Un nen amb mascareta a l'aula (EP)





Així ho destaquen des Vithas, grup sanitari que recorda que, segons la Societat Espanyola de Psiquiatria, ansietat, alteracions de la son, obesitat, i somatitzacions de l'estrès (quan la persona sotmesa a un elevat nivell d'estrès o ansietat comença a tenir símptomes físics) , són problemes que han anat augmentant al llarg d'aquest any i que ha provocat que s'incrementin les consultes en pediatria per aquestes raons.





Tal com explica el doctor Fernando Baixauli, pediatre de Vithas Castelló, Vithas València Consol i Vithas València 9 d'octubre, "amb les restriccions per pal·liar els contagis, els nens han perdut totalment les seves anteriors rutines, encara que van a l'escola, no poden realitzar les seves activitats extraescolars esportives, les seves passejades amb els amics o veure per exemple als seus familiars més estimats com avis o cosins ".





"Això, sumat a la por a la malaltia, l'angoixa pels familiars malalts, els comentaris dels adults davant dels nens, les notícies constants sobre el nombre de morts i el no rebre resposta de quan acabarà aquesta situació, augmenten aquests trastorns i està ocasionant problemes d'ansietat, d'obesitat i educatius per als més petits ", assenyala l'especialista.





I afegeix: "Els nens porten experimentant durant més de 12 mesos emocions com incertesa, por, ansietat, problemes de conducta, irritabilitat, desobediència, enuresi, abús de les noves tecnologies, i per descomptat, problemes de la son".





En aquest sentit, des Vithas apunten que un somni de mala qualitat pot afectar el desenvolupament físic, emocional, cognitiu i social dels nens. La salut de la son en els nens és un factor molt important de cara al seu desenvolupament físic i psicològic. Per tant, un problema a la conciliació de la son o els terrors nocturns persistents en la infància pot arribar a afectar la concentració, l'aprenentatge i, fins i tot, l'estat d'ànim del menor.





"Tenir un hàbit de son saludable i dormir les hores necessàries és molt important per al creixement cerebral de l'infant. El gran desenvolupament neuronal depèn en gran mesura de les substàncies que es segreguen (proteïnes, hormones, etc.) durant el son", comenta el professional.





"Principalment, --subratlla el doctor Baixauli--, els problemes més freqüents associats a la situació actual generada per la covid-19 són l'insomni (dificultat per agafar el son) i les parasòmnies, principalment els malsons. A això cal afegir que, en els nens més petits, han augmentat els casos del rebuig a anar-se'n al llit i els despertars nocturns ".





TERRORS NOCTURNS





A més, des que va començar la pandèmia han augmentat considerablement els casos en consulta de nens amb trastorns de la son. Un d'ells són els terrors nocturns, una interrupció de la son que semblen similars a un malson, però són molt més dramàtics. Una alteració que sol manifestar-se per una situació d'estrès o cansament.





Segons l'especialista, "durant un terror nocturn, és possible que el nen se sent sobtadament al llit, cridi amb angoixa, s'acceleri la respiració i el seu ritme cardíac, estigui totalment suat, molt espantat o alterat".





"La seva por és impossible de calmar, però després d'uns minuts, o una mica més, el nen simplement es calma i es torna a dormir. A diferència dels malsons, que els nens solen recordar, els nens no recorden el terror nocturn a l' dia següent perquè estaven en un somni profund quan va ocórrer i no hi ha imatges mentals per recordar ", declara.





Per evitar aquests problemes el millor és dur a terme uns horaris estables, establir una rutina diària i crear un hàbitat de son confortable.





El doctor Baixauli recalca que "és important que durant la tarda s'evitin begudes de cola, o xocolata i que l'activitat física de l'infant a casa no es desenvolupi just en les hores prèvies a dormir". "Per descomptat, recalcar que l'ús de la televisió per agafar el son o l'exposició de més de dues hores al dia a una pantalla, són factors que afavoriran la vigília".





El problema de la son també afecta avui dia a molts adolescents. Es produeix, per exemple, un retard normal de l'inici de la son i es necessita dormir més que durant els anys anteriors. "L'adolescent que no dorm de 8 a 10 hores a la nit, no descansa prou, --afirma el pediatra--, està irascible, té difícil despertar i menor rendiment acadèmic (en les primeres hores de classe).





"Per això és clau evitar una hora abans de dormir videojocs, estudi, mòbil, internet i no fer servir la tele per adormir-se, a més no ha d'estar a la seva habitació, no consumir estimulants (cafeïna, cua) i practicar exercici físic regular. L'objectiu educacional és sensibilitzar l'adolescent de la importància que té dormir bé i prou ", afegeix.