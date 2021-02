La guerra del Govern Colau contra el cotxe "indigna" els conductors

Les "proclames" de la tinent d'alcalde, Janet Sanz, contra la pròpia indústria de l'automòbil al costat de el "mantra" de la "pacificació" dels carrers de Barcelona, sembla no tenir fi.





A més de patir un immisericorde "urbanisme tàctic" (amb la inquietant presència dels perillosos "blocs de formigó" entre altres "aportacions") o els talls a el tràfic de cap de setmana, els conductors, així com les ciutadans que utilitzen la moto, han de lluitar, també, des de fa pocs dies, amb més inconvenients: una nova senyalització que impedeix que es pugui creuar la ciutat de punta a punta pels laterals de vies tan troncals com la Diagonal (des del Passeig de Sant Joan a la plaça de Francesc Macià) o la Gran Via de les Corts Catalanes (de Plaça Espanya a la Plaça Tetuan).





La nova senyalització impedeix que es pugui creuar la ciutat de cap a cap pels laterals de vies tan troncals barcelonines com la Diagonal i la Gran Via





Les noves "regles", no afecten ciclistes, patinets, taxis o altres vehicles de mobilitat personal que transitin pel carril bici.





Tot i els girs obligatoris senyalitzats, establerts en quinze creus, els conductors (fastiguejats que els facin la vida impossible) no sempre estan complint amb les noves normes segons ha pogut comprovar Catalunyapress en emblemàtics creus com els de la Gran Via amb Rambla de Catalunya o el lateral del carrer Muntaner amb l'avinguda Diagonal.





La guerra de Govern Colau contra l'usuari de l'cotxe fastigueja a conductors que se salten les senyalitzacions / @ Catalunyapress





Cotxes i motos "amaguen" i / o dissimulen, aixequen subtilment el peu de l'accelerador, miren cap a tots els costats i en molts casos acaben imitant l'acció dels seus predecessors que eviten el gir obligatori a la dreta i segueixen la ruta en línia recta per el lateral de l'esmentada Gran Via de les Corts Catalane s o de la pròpia Diagonal. Per convicció, distracció o desconeixement (com s'aprecia en les imatge, sobre aquestes línies, amb una furgoneta que segueix el seu camí frontal) el desgavell és total. Això sí, la circulació de patinets o bicicletes contra direcció, en els carrils que tenen habilitats, no és precisament ni aïllat ni anecdòtica segons ha visualitzat aquest diari.





L'oposició en bloc de l'consistori barceloní ha rebutjat les última mesures de Govern Cua o en connivència amb un PSC que segueix mirant cap a un altre costat. L'Ajuntament de Barcelona sospita que els "carrils bici" que queden a les voreres de la Diagonal i de la Gran Via passin a la calçada, probablement, a partir de l'estiu que ve.





Usuaris de l'patinet en contra direcció a la cruïlla de Gran Via i Rambla Catalunya de Barcelona / @Catalunyapress





El Consistori segueix esgrimint que intensifica la necessitat de reduir la presència de vehicles privats i el desig de baixar els nivells de contaminació. A l'horitzó, Ada Colau, i el seu equip posen en valor l'aplicació dels seus "superilles" o el projecte d'eixos verds que pretén redissenyar una vintena de carrers de l'Eixample.





Sense solució de continuïtat, el "urbanisme tàctic" arracona a la capital catalana, cada dia que passa, a el vehicle privat. El diumenge 7 de març, per cert, es complirà un any de l'emblemàtic tall dominical del carrer Aragó (per la qual diàriament circulen 80.000 vehicles) que va instaurar a Barcelona la iniciativa "Obrim Carrers" per tancar a l'trànsit vies no menys troncals com el Passeig de Sant Joan, Creu Coberta, Travessera de Gràcia o la mateixa Gran de Gràcia. Això sí, a raó de 18.000 euros per cada dia de tancament a l'usuari de l'cotxe o moto.





En qualsevol cas, a més dels conductors i bona part de la ciutadania, no poques organitzacions, associacions i institucions de la Ciutat Conda l i de Catalunya no estan disposats a "comprar" el "producte" venut per l'equip de Colau davant la passivitat de l' PSC.





A dia d'avui, encara ressona la indignació de la patronal Foment de l'Treball (subscrita per organitzacions de comerciants) després del "atac injustificat" a el sector de l'automòbil per part de la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, que va generar "alarma i decepció" a el món empresarial de la capital catalana.





El president i líder de Foment, J osep Sánchez Llibre, ha considerat "inadmissibles" les afirmacions realitzades per Sanz va fer que en el marc d'un seminari celebrat a Barcelona va advocar per "una reconversió industrial de tot el sector automobilístic de país. És ara o mai "i va demanar" evitar "que l'excedent de producte sense vendre per l'estat d'alarma" es torni a col·locar al mercat "i que" es torni a reactivar ".