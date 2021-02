Els restauradors barcelonins exigeixen un horari continu fins a les 21.30

El Gremi de Restauració de Barcelona ha exigit recuperar l'horari continu d'obertura fins a les 21.30 i confia que les restriccions que afecten bars i restaurants es relaxin a partir de dilluns.





Terrassa d'un bar (Arxiu EP)





El director, Roger Pallarols, ha assegurat que estan cansats que "el Govern busqui excuses" per no reactivar el sector i ha advertit que no acceptarà solucions intermèdies, afirma en un comunicat aquest dimecres.





Pallarols ha afegit que, després de les declaracions de dimarts del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en què constatava la necessitat de "donar aire" als sectors més afectats, la restauració no entendria que no es relaxessin les mesures actuals.





De totes maneres, ha criticat que "un representant de l'Executiu com és el secretari de Salut Pública expressi opinions personals" i ha assenyalat que aquestes declaracions han incrementat les especulacions.





El Gremi també ha recordat que encara no ha obtingut resposta a la petició de reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés, realitzada abans de les eleccions del 14 de febrer.