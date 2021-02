La directora d'una Residència d'avis a punt de ser desnonada: "Són persones, no pilotes"

"Són persones, éssers humans i no pilotes" defensa Francesca Naranjo, directora de la Residència Geriàtrica Nostra Senyora de Meritxell III del número 602 de la Gran Via de Barcelona, a tocar de la cèntrica Plaça Universitat de la capital catalana.





El centre té una ordre de desnonament pel proper dimecres 3 de març després que el propietari de l'edifici, "de capital americà" segons informa a Catalunyapress la responsable (des de fa quinze anys) de l'esmentada residència, no vol renovar el contracte.





Naranjo, amb decennis de vinculació amb el sector de la gent gran, demana a l'Ajuntament de Barcelona que no s'apliqui cap mena de desnonament fins que els set avis i àvies més fràgils pel que fa a recursos (els set restants ja estan atesos pels seus familiars) "siguin oportunament reubicats".





La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ha confirmat a aquest diari que "garantirà en tot moment l'atenció d'aquestes persones que viuen a la Residència, tot i que es tracta d'una residència privada i sense cap finançament públic per part de les administracions".





Des del Govern català s'afegeix a Catalunyapress que "hem treballat amb l'equip director del centre conjuntament per analitzar els perfils de les persones que viuen a la Residència per veure on se'ls pot atendre d'acord a la situació socioeconòmica de cadascuna per si, finalment, es produeix el desnonament el dia 3".





Naranjo recorda que "el contracte va acabar el juny de 2020 i no el van voler renovar: ni el propietari que el va fer ni el nou que fa poc ha comprat tota la finca". La directora del Geriàtric Nostra Senyora de Meritxell III afegeix que "fa un any, una Fundació es va interessar en l'edifici per continuar amb el negoci de la residència, però se'ls demanava un preu desorbitat i va desistir".





La propietària de la Residència (amb 25 places) ens remarca que el centre ha rebut la catalogació "Verda" de la Generalitat per l'absència de casos i problemes durant la tràgica pandèmia de Covid-19. Aquest centre, que ocupa dues de les sis plantes de l'edifici de la Gran Via 602, ha aconseguit mantenir-se lliure de coronavirus.









Desde fa un any , els visitants de fora, cumpleixen estricts protocols sanitaris i de seguretat i ni tan sols poden passar del rebedor, separat de la resta de la Residència per una protecció de plàstic segons ha constatat Catalunyapress durant la seva visita per conversar amb la directora amb un 1,5 metres de distància.







Naranjo emfatitza que les àvies i avis del centre han estat mot ben atesos gràcies als estrictes protocols de la Residència que, un cop finalitzi la seva activitat deixarà sense feina a la desena de persones que estan treballant.





La no continuïtat de l'activitat ha suposat un cop duríssim per les famílies que en paraules de la directora "no han pogut reprimir les llàgrimes, en molts casos, per haver de reubicar als seus familiars fora d'un lloc on consideraven que estaven molt ben tractats".