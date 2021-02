Fiscalia demana a jutge de Neurona que obri una nova peça sobre la suposada cangur de Montero

La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat al jutge d'instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga l'anomenat cas "Neurona" sobre els comptes electorals de Podem, que obri una nova peça separada per indagar en nous fets aportats a la seva denúncia inicial per l'ex responsable de Compliment Normatiu del partit Mónica Carmona relatius a l'ús per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'una treballadora del partit com a cangur particular; el cobrament de costes per membres del partit i donacions a l'escola Pau Freire i a la Fundació 25M.





Irene Montero (EP)





Així ho assenyala la fiscal del cas en un escrit remès al jutjat on s'oposa que les noves dades aportades per la denunciant s'arxivin sense més. Entre ells, que dins de la contractació presumptament fraudulenta de les despeses de campanya, Irene Montero hauria contractat un membre del partit com a cuidadora dels seus fills.





Carmona va aportar documentació relativa al fet que aquesta dona, identificada en l'escrit com I.M. va viatjar amb la seva filla per a un acte de campanya. Igualment refereix que va tenir coneixement per notícies en premsa d'una situació similar en relació a una altra persona membre del partit que segons la notícia actuaria com a escorta de la ministra Montero.





Un altre dels assumptes que la Fiscalia demana investigar és cobrament de costes per part de responsables del partit que havien estat defensats no per advocats particulars sinó del propi partit, així com donacions a l'escola Pau Freire i a la Fundació 25M.





"Ara bé, atès que l'escrit presentat no és sinó una ampliació de la denúncia, cal un pronunciament sobre els fets que constitueixen ampliació de la denúncia; sobre si revesteixen caràcters de delicte i si han de ser investigats en el present procediment", apunta la fiscal en el seu informe.