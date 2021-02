La UE comença la ronda de consultes per millorar les condicions laborals dels 'riders'

La Comissió Europea ha llançat aquest dimecres la primera fase de la consulta amb sindicats i organitzacions empresarials per millorar les condicions laborals de treballadors de plataformes digitals, com els 'riders' de Uber o Glovo, uns llocs de treball que "en ocasions" estan associats a situacions "precàries" i un accés "insuficient" a la protecció social.





Ursula Von der Leyen (EP)





Es tracta del primer pas dins el procediment de consultes que preveu la normativa europea per a propostes en l'àmbit de la política social comunitària. Brussel·les preveu presentar una iniciativa legislativa abans que acabi l'any.





La consulta amb sindicats i patronal ha estat presentada en una roda de premsa per la vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable d'Agenda Digital, Margrethe Vestager, i el comissari d'Ocupació, Nicolas Schmit, que ha subratllat que la UE "no pot perdre de vista els principis bàsics del model social europeu ".





"Hem de garantir també que els nostres valors europeus estiguin ben integrats en l'economia digital. Ens hem d'assegurar que aquestes noves formes de treball segueixin sent sostenibles i justes", ha afegit la danesa.





La Comissió Europea ha destacat que aquest tipus de relacions laborals a través de plataformes digitals "s'estan desenvolupant ràpidament" a la UE en cada vegada més sectors empresarials. Tot i que aquesta possibilitat "pot oferir una major flexibilitat, oportunitats d'ocupació i ingressos addicionals", aquests treballs estan "en ocasions" associats a unes condicions "precàries" que es reflecteixen, per exemple, a "falta de transparència i previsibilitat dels acords contractuals "





Brussel·les també ha subratllat que la pandèmia ha accelerat l'expansió dels models de negoci de les plataformes digitals, així com que "algunes d'elles van exercir un paper important per garantir l'accés a serveis durant els confinaments" adoptats per frenar la propagació de virus.





No obstant això, en aquesta etapa també ha quedat clar que "la situació de vulnerabilitat en la qual es troben les persones que treballen" per a plataformes digitals, a través d'una major exposició a riscos per a la salut com en termes de "accés limitat a la protecció social i prestacions".





Per això, l'objectiu d'aquesta primera fase de consultes, que es prolongarà durant al menys sis setmanes, és convidar els agents socials europeus a expressar les seves opinions sobre la necessitat i orientació d'una possible iniciativa legislativa a nivell europeu per a millorar les condicions laborals d'aquest tipus de treballadors.