El Senat aprova la llei per pal·liar les conseqüències de la pandèmia a les víctimes de violència de gènere

El Ple delSenat ha donat, aquest dimecres, llum verda a la llei amb mesures que busquen pal·liar les conseqüències de la pandèmia a les víctimes de violència de gènere, i que ve del decret llei aprovat durant l'estat d'alarma per convertir en essencials els serveis existents contra aquesta xacra.





El text ha comptat amb el suport de tots els partits presents a la Cambra alta, excepte Vox que va presentar una proposta de vet al mateix que va ser rebutjada en la mateixa sessió. Després de superar aquest tràmit, la llei tornarà a Congrés per a la seva convalidació.





No obstant això, i malgrat aquest suport, durant el debat alguns grups s'han mostrat crítics amb el PSOE, que compta amb majoria absoluta al Senat, pel seu rebuig a algunes de les esmenes presentades.





Així, la defensora de les esmenes de PP, Patricia Rodríguez, ha criticat als socialistes que no els deixessin presentar esmenes sobre ciberassetjament que sí es van permetre al Congrés. A més, ha lamentat el rebuig a incloure als treballadors de sector en el protocol de vacunació del Covid-19.





Des Junts, el seu representant María Teresa Rivera, ha criticat que aquesta llei no s'ajusti al Pacte d'Estat ni al Conveni d'Istanbul en matèria de nomenglatura i segueixi referint-se a aquesta xacra com a violència de gènere i no com violències masclistes, com ells han sol·licitat en les seves esmenes.





La senadora d'ERC Elisenda Pérez, per la seva banda, ha cridat a incloure un article específic per garantir que les dones trans que no compten amb canvi de nom i sexe en el DNI puguin accedir a aquests serveis i mesures.





PLANTEJAMENTS JA INCLOSOS EN EL TEXT

Els socialistes, a través del seu portaveu en aquest debat, Ana María Agudiez, han defensat que, en aquest text, es protegeix a totes les dones, independentment de la seva ètnia, lloc d'origen, religió o orientació sexual, a través de l'article 1 de la mateixa, que parla de "discriminació interseccional" de les dones, i que va ser transaccionat durant la tramitació al Congrés, per PSOE, PP, Unides Podem, Ciutadans i ERC.





També ha explicat, sobre el rebutjat a canviar la terminologia de la llei, que en la legislació espanyola s'ha de "usar i encunyar violència de gènere" perquè "la violència masclista sí que té gènere". De la mateixa manera, ha indicat que no és possible incloure als treballadors de sector en el protocol de vacunació en un text amb rang de llei ja que, a més, els protocols són competència de les comunitats autònomes.





D'aquesta manera, el text votat aquest dimarts, en comparació del que va arribar de Congrés, inclou una menció concreta als cossos de seguretat autonòmics en les actuacions contra aquesta xacra, així com millores tècniques en el text per garantir l'especial atenció a les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles reclamacions realitzades als partits per part de CERMI Dones.





UNA INICIATIVA "MILLORADA"

Tot i el rebuig de la resta d'esmenes, les formacions han donat suport al text final. Des del PP, el seu portaveu María Adelaida Pedrosa, ha reconegut que la llei "surt millorada" de la Cambra alta, tot i que ha demanat a l'executiu que "acabi" amb els decrets llei que porten a aprovar les normes "corrent i amb temps limitat" per una bona anàlisi.





També la portaveu de Ciutadans en matèria d'Igualtat, Carlota Santiago, ha celebrat la feina feta al Senat i ha cridat a no fer cap pas enrere en aquesta matèria. El seu homòleg de Més País, Eduardo Fernández Rubiño, ha reconegut que sent una norma de "mesures urgents" per la pandèmia, no és un text que pugui abordar-ho tot, però ha cridat a començar a revisar la nomenglatura a les normes sobre aquesta xacra i també ha cridat a abordar la situació amb les dones trans.





A aquest últim tema també s'han referit Junts i ERC. En el primer cas, el seu portaveu Maria Teresa Rivero, a cridat a "convidar a la casa de totes les dones" al col·lectiu transsexual i ha criticat les declaracions de Carmen Calvo sobre aquesta matèria. "El feminisme és de totes les dones i de tots els homes", ha declarat. La republicana Elisenda Pérez, per la seva banda, ha demanat "valentia" al Senat per obrir el debat sobre aquest tema.





Finalment, la representant de PNB, María Dolores Etxano, ha parlat d'una millora del text, especialment en matèria de garanties de recursos i serveis per a aquelles víctimes que s'enfronten a una discriminació interseccional.