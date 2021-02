Terrassa modernitza un total de 33 zones de joc en carrers, parcs i places d’arreu de la ciutat

Aquest mes de febrer ja s’estan executant les darreres obres que han permès reformar i modernitzar un total de 33 zones de joc infantil i adolescent en diversos espais de Terrassa. Amb aquesta actuació, l’equip de govern dóna compliment a un dels compromisos adquirits en el Programa de Govern, que recollia la necessitat de fer actuacions de millora a les places i parcs de referència de diferents barris, incloent la reforma dels jocs infantils i la millora de l’accessibilitat en aquestes zones, per tal que tots els infants de la ciutat puguin gaudir d’opcions d’oci en l’espai públic.





L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat «el compromís de govern per la millora i modernització de les zones de jocs infantils de la ciutat. A Terrassa hi ha 189 d’aquestes zones, i en els darrer dos anys se n’han renovat 33. Sobre tot, hem volgut posar en valor el canvi de paradigma dels jocs infantils. Volem fomentar jocs on els nens i les nenes es puguin relacionar i conviure, que siguin accessibles i inclusius, i que fomentin el joc col·lectiu». Ballart ha visitat aquest matí la zona de jocs infantils de la plaça d’Antoni Escudé, un dels parcs infantils renovats recentment de la ciutat, acompanyat per la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i pel regidor de Manteniment Urbà, Parcs i Jardins i d’Obres Públiques, Raúl Ibáñez.





En total, l’Ajuntament ha invertit gairebé 757.000 euros en la realització d’aquestes obres. Són fons que provenen d’una banda, dels pressupostos participatius dels districtes de l’any 2017 (256.100 euros) i de la partida d’Inversions Financerament Sostenibles de 2019 (500.640 euros).





Es tracta de 33 actuacions molt repartides pel territori, que pretenen oferir una modalitat d’oci públic als més petits i alhora millorar parcs i places per a fer-los més agradables, segurs i atractius per a la ciutadania. Molts dels nous jocs instal·lats s’han confeccionat amb materials sostenibles, com la fusta. A més, seguint les normatives de la Unió Europea, tots les zones de joc s’han cobert de paviments adequats per fer un efecte amortidor a les possibles caigudes i cops dels infants: són paviments d’escorça o bé de sorra o cautxú.





Fomentar el joc accessible, inclusiu i col·lectiu





En tots els casos, el canvi dels elements de joc s’ha fet amb l’objectiu principal de fomentar el joc accessible, inclusiu i col·lectiu. Entre totes les actuacions realitzades, n’hi ha algunes que són especialment destacables per la seva singularitat, com per exemple el nou gronxador per a persones usuàries de cadira de rodes que s’ha instal·lat a la plaça de Frederica Montseny. De moment és l’únic d’aquestes característiques que es pot trobar a la ciutat i la seva instal·lació dóna resposta a una llarga reivindicació per part de les entitats veïnals de la zona.





També resulta especialment rellevant el projecte de millora de la zona de joc infantil que s’estan fent al passeig Comte d’Ègara, i que previsiblement acabarà a inicis de març. En aquest cas, els alumnes de l’escola Tecnos van aconseguir més 500 firmes, el mínim per entrar a un procés del PAM, i van sol·licitar un canvi dels elements de joc. Com a prova pilot, s’ha fet un procés participatiu amb alumnes del centre i d’aquest, n’ha resultat el nou disseny de zona de joc que s’ha projectat i executat. L’Ajuntament ha valorat molt positivament l’experiència i estudia fer-la extensible a altres escoles de la ciutat.





A més d’elements de joc infantil, l’Ajuntament ha instal·lat alguns espais d’estructures per a la pràctica de la calistènia, un esport que cada vegada té més adeptes entre els adolescents i joves, donant resposta a la demanda d’oci públic també per part d'aquest collectiu. La plaça Antoni Escudé o la plaça d’Ibèria són dos espais on s’han col·locat aquests elements, que se sumen als que ja existeixen a altres espais com la plaça de Can Roca o al Parc de Vallparadís, entre d’altres.





En moments de confinament municipal com el que hem viscut recentment, l'Ajuntament considera que la ciutadania ha tornat a recuperar l’espai públic, fent-ne un major ús i descobrint molts espais Per això, projectes com l’executat per renovar les zones de joc públiques són especialment valuosos per fer la ciutat més agradable i inclusiva, una ciutat per viure i gaudir.





Les 33 zones on s’han dut a terme obres de millora i modernització han estat:









Plaça Pare Alexandre Plaça Frederica Montseny Estació Ferrocarrils de Les Fonts Plaça Catalunya Plaça del Comú. Plaça Joaquim Ventalló Plaça Nova Plaça Frederica Montseny Plaça Major de Torre-sana Zona infantil carrer Turia Plaça Joan Santamaría Plaça de la Cooperativa Plaça de Can Tusell. Plaça de Cipriano García Plaça del Mas Isam Plaça Dolors Alleu Zona infantil carrer Montcau Zona infantil carrer Jalón-Amposta Plaça Bòbila Segués. Zona Infantil carrer Mare de Déu de la Fuencisla Zona infantil Carrer Sant Honorat amb carrer de Santa Cecília Zona infantil carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. Plaça Guadalhorce Plaça dels Somnis Plaça d'Ibèria Plaça Salvador Dalí Plaça Doctor Robert / passeig Comte d’Ègara Plaça Salvador Allende Parc Lola Anglada Plaça de la Cooperativa (*els quatre darrers s’estan acabant d’executar)